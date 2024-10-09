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Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию в стране

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию в стране - 09.10.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию в стране

Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе морковь на неделе с 1 по 7 октября подешевела на 2,6%, капуста и яблоки - на 2,5%, а бананы... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:17+0300

2024-10-09T19:17+0300

2024-10-09T19:17+0300

экономика

россия

росстат

плодоовощная продукция

снижение цен на продукты

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе морковь на неделе с 1 по 7 октября подешевела на 2,6%, капуста и яблоки - на 2,5%, а бананы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным ведомства, с 1 по 7 октября цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,2%. Помимо моркови, капусты и яблок, подешевели свекла столовая (на 1,8%), лук репчатый (на 1,6%), картофель (на 1,2%) и помидоры (на 0,8%). При этом цены на бананы выросли на 0,7%, на огурцы - на 0,5%. Также снизились цены на сахар-песок (на 0,9%), мясо кур (на 0,4%), консервы овощные для детского питания (на 0,3%), свинину (на 0,2%), макаронные изделия и вермишель (на 0,1%). "За период с 1 по 7 октября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,6%, молоко пастеризованное +1,0%, сметану +0,8%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,7%, творог и хлеб ржаной +0,6%, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания и хлеб пшеничный +0,5%, колбасы вареные, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, масло подсолнечное и соль поваренную +0,4%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, на 0,3% увеличились цены на говядину, баранину, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, крупу гречневую и пшено, на 0,2% - на колбасы полукопченые и варено-копченые, рыбу мороженую, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), а также на 0,1% выросли на яйца куриные, муку пшеничную, рис и чай черный.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, плодоовощная продукция, снижение цен на продукты