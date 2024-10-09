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Минск и Москва будут развивать стратегическое партнерство в сфере ВПК - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Минск и Москва будут развивать стратегическое партнерство в сфере ВПК
Минск и Москва будут развивать стратегическое партнерство в сфере ВПК - 09.10.2024, ПРАЙМ
Минск и Москва будут развивать стратегическое партнерство в сфере ВПК
Минск и Москва договорились о развитии стратегического партнерства в военно-промышленной сфере. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:46+0300
2024-10-09T18:46+0300
вооружения
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белоруссия
впк
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МИНСК, 9 окт – ПРАЙМ. Минск и Москва договорились о развитии стратегического партнерства в военно-промышленной сфере. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета. Согласно данным пресс-службы, 8-9 октября в Ижевске проходило заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В качестве ее председателей выступили глава белорусского оружейного ведомства Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. В заседании участвовали представители министерств, ведомств и предприятий Белоруссии и России. Из опубликованного в Telegram-каналесообщения белорусского комитета следует, что в среду участники заседания посетили несколько военно-промышленных оружейных предприятий РФ. В том числе они были на производственной площадке ZALA, где ознакомились с новейшими образцами беспилотных комплексов, барражирующих боеприпасов серии "Ланцет" и другими разработками. В сообщении сказано, что на рабочем совещании стороны отметили необходимость укрепления и создания новых условий для дальнейшего развития стратегического партнерства в области обеспечения стабильности и безопасности. Кроме того, делегация посетила Ижевский электромеханический завод "Купол", который специализируется на производстве систем ПВО малой дальности. "Делегации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а после, в ходе совещания, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-промышленной сфере", - говорится в сообщении.
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россия, белоруссия, впк, сотрудничество
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ВПК, сотрудничество
18:46 09.10.2024
 
Минск и Москва будут развивать стратегическое партнерство в сфере ВПК

Белоруссия и РФ договорились о развитии стратегического партнерства в сфере ВПК

© POOL | Перейти в медиабанк" Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
 Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© POOL
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МИНСК, 9 окт – ПРАЙМ. Минск и Москва договорились о развитии стратегического партнерства в военно-промышленной сфере. Об этом сообщила в среду пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета.
Согласно данным пресс-службы, 8-9 октября в Ижевске проходило заседание белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. В качестве ее председателей выступили глава белорусского оружейного ведомства Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев. В заседании участвовали представители министерств, ведомств и предприятий Белоруссии и России.
Из опубликованного в Telegram-каналесообщения белорусского комитета следует, что в среду участники заседания посетили несколько военно-промышленных оружейных предприятий РФ. В том числе они были на производственной площадке ZALA, где ознакомились с новейшими образцами беспилотных комплексов, барражирующих боеприпасов серии "Ланцет" и другими разработками.
В сообщении сказано, что на рабочем совещании стороны отметили необходимость укрепления и создания новых условий для дальнейшего развития стратегического партнерства в области обеспечения стабильности и безопасности.
Кроме того, делегация посетила Ижевский электромеханический завод "Купол", который специализируется на производстве систем ПВО малой дальности. "Делегации были продемонстрированы производственные мощности предприятия, а после, в ходе совещания, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-промышленной сфере", - говорится в сообщении.
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15:44
 
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