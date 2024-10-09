https://1prime.ru/20241009/pentagon-852093395.html

Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне

Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне - 09.10.2024, ПРАЙМ

Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне

Вашингтон не снимает ограничения на удары ВСУ дальнобойными ракетами западного производства вглубь российской территории из-за риска эскалации. Об этом заявила... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T22:24+0300

2024-10-09T22:24+0300

2024-10-09T22:25+0300

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ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Вашингтон не снимает ограничения на удары ВСУ дальнобойными ракетами западного производства вглубь российской территории из-за риска эскалации. Об этом заявила в среду в ходе спецбрифинга по ситуации на Украине высокопоставленная представительница министерства обороны США. По ее словам, США "не поменяли свою позицию в этом". Она уточнила, что Вашингтон увидит угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрит собственную политику в этом вопросе. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участники Североатлантического альянса дискутируют не просто насчет возможного использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли им напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных стран в этом конфликте изменит его суть, Москве придется принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на такие удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241009/defitsit-852071456.html

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сша, пентагон, поддержка украины, ракетный удар