Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне - 09.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241009/pentagon-852093395.html
Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне
Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне - 09.10.2024, ПРАЙМ
Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне
Вашингтон не снимает ограничения на удары ВСУ дальнобойными ракетами западного производства вглубь российской территории из-за риска эскалации. Об этом заявила... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T22:24+0300
2024-10-09T22:25+0300
политика
сша
пентагон
поддержка украины
ракетный удар
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Вашингтон не снимает ограничения на удары ВСУ дальнобойными ракетами западного производства вглубь российской территории из-за риска эскалации. Об этом заявила в среду в ходе спецбрифинга по ситуации на Украине высокопоставленная представительница министерства обороны США. По ее словам, США "не поменяли свою позицию в этом". Она уточнила, что Вашингтон увидит угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрит собственную политику в этом вопросе. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участники Североатлантического альянса дискутируют не просто насчет возможного использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли им напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных стран в этом конфликте изменит его суть, Москве придется принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на такие удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241009/defitsit-852071456.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:0:5347:4010_1920x0_80_0_0_3afff91ac0f40fb2be12eb776a17c3d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пентагон, поддержка украины, ракетный удар
Политика, США, Пентагон, поддержка Украины, ракетный удар
22:24 09.10.2024 (обновлено: 22:25 09.10.2024)
 
Вашингтон не снимет ограничения на удары вглубь России, заявили в Пентагоне

Пентагон: США не снимут ограничения на удары вглубь РФ из-за угрозы эскалации

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 окт - ПРАЙМ. Вашингтон не снимает ограничения на удары ВСУ дальнобойными ракетами западного производства вглубь российской территории из-за риска эскалации. Об этом заявила в среду в ходе спецбрифинга по ситуации на Украине высокопоставленная представительница министерства обороны США.
По ее словам, США "не поменяли свою позицию в этом".
Она уточнила, что Вашингтон увидит угрозу эскалации украинского конфликта в том случае, если пересмотрит собственную политику в этом вопросе.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что участники Североатлантического альянса дискутируют не просто насчет возможного использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а, по сути, принимают решение, вовлекаться ли им напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных стран в этом конфликте изменит его суть, Москве придется принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на такие удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
ВСУ испытывают "колоссальный дефицит" одного вида вооружений
09:21
 
ПолитикаСШАПентагонподдержка Украиныракетный удар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала