https://1prime.ru/20241009/perevozka-852074407.html
Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли за девять месяцев
Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли за девять месяцев - 09.10.2024, ПРАЙМ
Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли за девять месяцев
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 5,9 миллиона TEU,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:57+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 5,9 миллиона TEU, сообщила компания. "Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-сентябре выросли на 7,8%. За 9 месяцев 2024 года во всех видах сообщения (внутрироссийское, импорт, экспорт и транзит) перевезли 5,9 миллиона контейнеров ДФЭ (TEU - ред.)", - говорится в сообщении РЖД. Лидерами по объемам перевозок стали: метизы – 329,1 тысячи TEU, лесные грузы - 443,1 тысячи TEU, химикаты и сода - 602 тысячи TEU, автомобили и комплектующие - 366,4 тысячи TEU, химические и минеральные удобрения - 375,1 тысячи TEU. Всего в контейнерах перевезено 61,5 миллиона тонн различных товаров (+9,7%). РЖД в 2024 году видят увеличение контейнерных перевозок на своей сети на 8% по сравнению с предыдущим годом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщал в начале сентября текущего года замгендиректора компании Дмитрий Мурев. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что по контейнерным перевозкам за шесть лет прирост был более чем на 11% ежегодно. РЖД за прошлый год перевезли рекордный объем контейнеров - 7,4 миллиона TEU. РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.
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ржд, железнодорожные перевозки, россия
РЖД, железнодорожные перевозки, РОССИЯ
Перевозки контейнеров на сети РЖД выросли за девять месяцев
Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре выросли на 7,8%
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Перевозки контейнеров на сети РЖД в январе-сентябре 2024 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 5,9 миллиона TEU, сообщила компания.
"Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-сентябре выросли на 7,8%. За 9 месяцев 2024 года во всех видах сообщения (внутрироссийское, импорт, экспорт и транзит) перевезли 5,9 миллиона контейнеров ДФЭ (TEU - ред.)", - говорится в сообщении РЖД.
Лидерами по объемам перевозок стали: метизы – 329,1 тысячи TEU, лесные грузы - 443,1 тысячи TEU, химикаты и сода - 602 тысячи TEU, автомобили и комплектующие - 366,4 тысячи TEU, химические и минеральные удобрения - 375,1 тысячи TEU.
Всего в контейнерах перевезено 61,5 миллиона тонн различных товаров (+9,7%).
В "Аэрофлоте" рассказали о значительном росте перевозок в 2024 году
РЖД в 2024 году видят увеличение контейнерных перевозок на своей сети на 8% по сравнению с предыдущим годом и рассчитывают сохранить темы роста, сообщал в начале сентября текущего года замгендиректора компании Дмитрий Мурев.
Гендиректор РЖД Олег Белозеров в марте сообщал, что по контейнерным перевозкам за шесть лет прирост был более чем на 11% ежегодно. РЖД за прошлый год перевезли рекордный объем контейнеров - 7,4 миллиона TEU. РЖД к 2030 году планируют увеличение контейнерных перевозок на треть – до 10 миллионов TEU.