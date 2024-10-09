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В Кремле отреагировали на оскорбления Путина со стороны властей США - 09.10.2024, ПРАЙМ
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В Кремле отреагировали на оскорбления Путина со стороны властей США
В Кремле отреагировали на оскорбления Путина со стороны властей США - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на оскорбления Путина со стороны властей США
Использование США оскорбительной лексики в отношении президента России Владимира Путина стало неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:47+0300
2024-10-09T14:47+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Использование США оскорбительной лексики в отношении президента России Владимира Путина стало неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с изданием Life.В то же время, он напомнил о том, что Путин никогда не использовал оскорбительную риторику в отношении кого бы то ни было, включая лидеров недружественных стран. Песков также отметил, что американским политикам не хватает "внутреннего чувства такта".Ранее Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократов, обвинила Дональда Трампа в связях с Владимиром Путиным и назвала российского лидера "диктатором-убийцей".
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:47 09.10.2024
 
В Кремле отреагировали на оскорбления Путина со стороны властей США

Песков: оскорбления Путина со стороны властей США - часть политической культуры

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Использование США оскорбительной лексики в отношении президента России Владимира Путина стало неотъемлемой частью американской политической культуры. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с изданием Life.
В то же время, он напомнил о том, что Путин никогда не использовал оскорбительную риторику в отношении кого бы то ни было, включая лидеров недружественных стран. Песков также отметил, что американским политикам не хватает "внутреннего чувства такта".
Ранее Камала Харрис, кандидат в президенты США от Демократов, обвинила Дональда Трампа в связях с Владимиром Путиным и назвала российского лидера "диктатором-убийцей".
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