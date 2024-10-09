https://1prime.ru/20241009/plakat-852069634.html

"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным

"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным

Украинцы все чаще высказывают недовольство проводимой главой киевского режима Владимиром Зеленским политикой, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T07:09+0300

2024-10-09T07:09+0300

2024-10-09T07:09+0300

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинцы все чаще высказывают недовольство проводимой главой киевского режима Владимиром Зеленским политикой, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.Так, журналист опубликовал фотографию плаката с изображением российского лидера, а также подписью "Путин придет порядок наведет". Примечательно, что изображение было наклеено поверх объявления украинского ТЦК."Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства", — резюмировал эксперт.Ранее стало известно, что 7 октября по всему Киеву появились плакаты с изображением президента России и поддерживающими лозунгами. СМИ отметили, что таким образом местные жители решили поздравить Владимира Путина с днем рождения.

https://1prime.ru/20241009/vooruzheniya-852069327.html

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владимир путин, владимир зеленский, украина