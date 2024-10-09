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"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным - 09.10.2024, ПРАЙМ
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"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным
"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным
Украинцы все чаще высказывают недовольство проводимой главой киевского режима Владимиром Зеленским политикой, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T07:09+0300
2024-10-09T07:09+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинцы все чаще высказывают недовольство проводимой главой киевского режима Владимиром Зеленским политикой, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.Так, журналист опубликовал фотографию плаката с изображением российского лидера, а также подписью "Путин придет порядок наведет". Примечательно, что изображение было наклеено поверх объявления украинского ТЦК."Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства", — резюмировал эксперт.Ранее стало известно, что 7 октября по всему Киеву появились плакаты с изображением президента России и поддерживающими лозунгами. СМИ отметили, что таким образом местные жители решили поздравить Владимира Путина с днем рождения.
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владимир путин, владимир зеленский, украина
Владимир Путин, Владимир Зеленский, УКРАИНА
07:09 09.10.2024
 
"Растет сопротивление". На Западе забили тревогу из-за плакатов с Путиным

Боуз: на Украине начинают протестовать против Зеленского

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Украинцы все чаще высказывают недовольство проводимой главой киевского режима Владимиром Зеленским политикой, подчеркнул ирландский журналист Чей Боуз. Об этом он написал в социальной сети X.
Так, журналист опубликовал фотографию плаката с изображением российского лидера, а также подписью "Путин придет порядок наведет". Примечательно, что изображение было наклеено поверх объявления украинского ТЦК.
"Растет сопротивление диктатуре Зеленского. Местные жители ясно выражают свои чувства", — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что 7 октября по всему Киеву появились плакаты с изображением президента России и поддерживающими лозунгами. СМИ отметили, что таким образом местные жители решили поздравить Владимира Путина с днем рождения.
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Владимир ПутинВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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