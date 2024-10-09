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План Запада по удушению России и Белоруссии провалился, заявил Лукашенко

План Запада по удушению России и Белоруссии провалился, заявил Лукашенко - 09.10.2024, ПРАЙМ

План Запада по удушению России и Белоруссии провалился, заявил Лукашенко

Запад поставил план удушить Россию и Белоруссию, но он не увенчался успехом, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T14:24+0300

2024-10-09T14:24+0300

2024-10-09T14:25+0300

политика

александр лукашенко

россия

белоруссия

запад

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Запад поставил план удушить Россию и Белоруссию, но он не увенчался успехом, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко."Запад поставил перед собой план удушить нас, прежде всего, в экономике, финансах. Не получилось. Они уже сами это признают", - подчеркнул он в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Кремле.По словам белорусского лидера, постсоветские страны после распада СССР сделали ставку на сохранение того, что было. "Оно пригодилось. Сегодня мы вместе работаем по очень многим направлениям и производим товары, они находят спрос в Российской Федерации. Россия нуждается в тех товарах, которые мы производим - от сельского хозяйства до микроэлектроники", - подчеркнул Лукашенко.

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александр лукашенко, россия, белоруссия, запад