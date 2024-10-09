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Глобальное потепление не приведет к переносу плантаций кофе, заявил эксперт
Глобальное потепление не приведет к переносу плантаций кофе, заявил эксперт - 09.10.2024, ПРАЙМ
Глобальное потепление не приведет к переносу плантаций кофе, заявил эксперт
Несмотря на глобальное потепление и изменение климата, плантации кофе не перенесут, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс"... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T05:50+0300
2024-10-09T05:50+0300
2024-10-09T05:50+0300
кофе
глобальное потепление
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Несмотря на глобальное потепление и изменение климата, плантации кофе не перенесут, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров. "На самом деле, ожидать появления новых районов произрастания совершенно не приходится. Более того, для того, чтобы кофе начал плодоносить, должно пройти не меньше 3-5 лет (ростки начинают плодоносить только спустя 3-5 лет в зависимости от условий выращивания)", - сказал он, комментируя вероятность миграции кофейных плантаций в другие районы в связи с потеплением. По его словам, для того, чтобы кофе начал плодоносить, должны благоприятно сложиться сразу несколько природно-климатических факторов: средняя температура воздуха, умеренные осадки, почва, высота над уровнем моря, затенение кофейных деревьев, общий рельеф региона произрастания и другое. Он объяснил, что фермеры зачастую переходят на выращивание других, более предсказуемых культур, "при этом маневры для спекуляций сохраняются". Так, фермеры находятся в постоянном поиске наиболее выгодной цены, иногда создавая искусственный ажиотаж вокруг урожая.
https://1prime.ru/20241001/kofe-851889756.html
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кофе, глобальное потепление
кофе, глобальное потепление
Глобальное потепление не приведет к переносу плантаций кофе, заявил эксперт
Майоров: плантации кофе не перенесут из-за изменения климата
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Несмотря на глобальное потепление и изменение климата, плантации кофе не перенесут, рассказал РИА Новости менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров.
"На самом деле, ожидать появления новых районов произрастания совершенно не приходится. Более того, для того, чтобы кофе начал плодоносить, должно пройти не меньше 3-5 лет (ростки начинают плодоносить только спустя 3-5 лет в зависимости от условий выращивания)", - сказал он, комментируя вероятность миграции кофейных плантаций в другие районы в связи с потеплением.
По его словам, для того, чтобы кофе начал плодоносить, должны благоприятно сложиться сразу несколько природно-климатических факторов: средняя температура воздуха, умеренные осадки, почва, высота над уровнем моря, затенение кофейных деревьев, общий рельеф региона произрастания и другое.
Он объяснил, что фермеры зачастую переходят на выращивание других, более предсказуемых культур, "при этом маневры для спекуляций сохраняются". Так, фермеры находятся в постоянном поиске наиболее выгодной цены, иногда создавая искусственный ажиотаж вокруг урожая.
Эксперт предсказал рост потребления кофе в России