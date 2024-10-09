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В Совфеде предложили перенести плату утильсбора для ряда автопроизводителей
В Совфеде предложили перенести плату утильсбора для ряда автопроизводителей - 09.10.2024, ПРАЙМ
В Совфеде предложили перенести плату утильсбора для ряда автопроизводителей
Сенаторы предлагают правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении отечественным производителям высоколокализованных автомобилей отсрочки по уплате... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T13:29+0300
2024-10-09T13:29+0300
2024-10-09T13:29+0300
совфед
утильсбор
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Сенаторы предлагают правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении отечественным производителям высоколокализованных автомобилей отсрочки по уплате утилизационного сбора на период до декабря 2025 года. В постановлении по итогам выступления в Совфеде главы Минэкономразвития Максима Решетникова отмечается, что это необходимо в целях обеспечения их необходимыми оборотными средствами. Документ был принят на пленарном заседании палаты в среду. Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть вопрос о "публикации в открытом доступе информации об обязательствах, принятых на себя автопроизводителями в соответствии со специальными инвестиционными контрактами, по ежегодным объемам инвестиций, ежегодным объемам производства автомобилей, уровню локализации продукции в баллах в целях обеспечения прозрачности деятельности российских автопроизводителей, а также отчетности перед государством по указанным обязательствам".
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совфед, утильсбор
В Совфеде предложили перенести плату утильсбора для ряда автопроизводителей
В СФ предложили перенести плату утильсбора до декабря 2025 года
МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Сенаторы предлагают правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении отечественным производителям высоколокализованных автомобилей отсрочки по уплате утилизационного сбора на период до декабря 2025 года.
В постановлении по итогам выступления в Совфеде главы Минэкономразвития Максима Решетникова отмечается, что это необходимо в целях обеспечения их необходимыми оборотными средствами.
Документ был принят на пленарном заседании палаты в среду.
Кроме того, кабмину предлагается рассмотреть вопрос о "публикации в открытом доступе информации об обязательствах, принятых на себя автопроизводителями в соответствии со специальными инвестиционными контрактами, по ежегодным объемам инвестиций, ежегодным объемам производства автомобилей, уровню локализации продукции в баллах в целях обеспечения прозрачности деятельности российских автопроизводителей, а также отчетности перед государством по указанным обязательствам".
В России снизились продажи подержанных автомобилей