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Rio Tinto приобрела литиевую компанию из США за 6,7 миллиардов долларов - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Rio Tinto приобрела литиевую компанию из США за 6,7 миллиардов долларов
Rio Tinto приобрела литиевую компанию из США за 6,7 миллиардов долларов - 09.10.2024, ПРАЙМ
Rio Tinto приобрела литиевую компанию из США за 6,7 миллиардов долларов
Rio Tinto Group приобретает за 6,7 миллиарда долларов американскую литиевую компанию Arcadium Lithium, следует из пресс-релиза австрало-британской... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:49+0300
2024-10-09T10:49+0300
rio tinto
литий
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Rio Tinto Group приобретает за 6,7 миллиарда долларов американскую литиевую компанию Arcadium Lithium, следует из пресс-релиза австрало-британской горнодобывающей компании. "Rio Tinto и Arcadium Lithium объявили сегодня об окончательном соглашении, согласно которому Rio Tinto приобретет Arcadium Lithium за денежные средства по цене 5,85 доллара за акцию... разводненный акционерный капитал Arcadium Lithium оценивается примерно в 6,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Согласно релизу, поглощение было единогласно одобрено советами директоров Rio Tinto и Arcadium Lithium, его завершение ожидается в середине будущего года. Текущая годовая мощность производства литиевого сырья у Arcadium Lithium, в том числе гидроксида лития и карбоната лития, составляет 75 тысяч тонн эквивалента карбоната лития. Как сообщает Rio Tinto, мощность планируется удвоить к концу 2028 года. Как отмечает Rio Tinto, это приобретение пополнит ее портфель литиевым предприятием мирового уровня, что позволит ей стать лидером по производству сырьевых товаров, в рамках "энергетического перехода" от алюминия и меди к высококачественной железной руде и литию. Литий при этом используется в том числе при производстве аккумуляторов для электромобилей. Также ранее, комментируя план покупки этих активов Rio Tinto, главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов заявил РИА Новости, что одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний ожидает роста мировых цен на литий до 12-15 тысяч долларов за тонну на горизонте трёх-пяти лет с текущих 10 тысяч. Rio Tinto - одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.
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rio tinto, литий
Rio Tinto, литий
10:49 09.10.2024
 
Rio Tinto приобрела литиевую компанию из США за 6,7 миллиардов долларов

Rio Tinto приобретает за $6,7 миллиардов американскую Arcadium Lithium

%Rio Tinto
%Rio Tinto
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Rio Tinto Group приобретает за 6,7 миллиарда долларов американскую литиевую компанию Arcadium Lithium, следует из пресс-релиза австрало-британской горнодобывающей компании.
"Rio Tinto и Arcadium Lithium объявили сегодня об окончательном соглашении, согласно которому Rio Tinto приобретет Arcadium Lithium за денежные средства по цене 5,85 доллара за акцию... разводненный акционерный капитал Arcadium Lithium оценивается примерно в 6,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. Согласно релизу, поглощение было единогласно одобрено советами директоров Rio Tinto и Arcadium Lithium, его завершение ожидается в середине будущего года.
Текущая годовая мощность производства литиевого сырья у Arcadium Lithium, в том числе гидроксида лития и карбоната лития, составляет 75 тысяч тонн эквивалента карбоната лития. Как сообщает Rio Tinto, мощность планируется удвоить к концу 2028 года.
Как отмечает Rio Tinto, это приобретение пополнит ее портфель литиевым предприятием мирового уровня, что позволит ей стать лидером по производству сырьевых товаров, в рамках "энергетического перехода" от алюминия и меди к высококачественной железной руде и литию. Литий при этом используется в том числе при производстве аккумуляторов для электромобилей.
%Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2024
"Ренессанс Страхование" приобрела "Райффайзен Лайф"
4 октября, 12:37
Также ранее, комментируя план покупки этих активов Rio Tinto, главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов заявил РИА Новости, что одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний ожидает роста мировых цен на литий до 12-15 тысяч долларов за тонну на горизонте трёх-пяти лет с текущих 10 тысяч.
Rio Tinto - одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.
 
Rio Tintoлитий
 
 
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