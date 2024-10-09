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"Решит судьбу". В Европе предсказали падение НАТО
"Решит судьбу". В Европе предсказали падение НАТО - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Решит судьбу". В Европе предсказали падение НАТО
Поражение американской стороны в российско-украинском противостоянии станет толчком для распада Североатлантического альянса, считает французский историк... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T08:33+0300
2024-10-09T08:33+0300
2024-10-09T08:33+0300
политика
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теракт на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Поражение американской стороны в российско-украинском противостоянии станет толчком для распада Североатлантического альянса, считает французский историк Эммануэль Тодд. Своим мнением он поделился в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera."Исход этого конфликта решит судьбу Европы. <...> Если <...> Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной", — объяснил он.Историк также отметил, что американская администрация поспособствовала охлаждению отношений Берлина и Москвы, использовав подрыв экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" и конфликт с Украиной. В случае же поражения Вашингтона отношения государств будут снова восстановлены, резюмировал Тодд.
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сша, теракт на "северных потоках", нато, россия, европа
Политика, США, теракт на "Северных потоках", НАТО, РОССИЯ, ЕВРОПА
"Решит судьбу". В Европе предсказали падение НАТО
Историк Тодд: поражение США в конфликте на Украине освободит Европу