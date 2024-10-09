https://1prime.ru/20241009/poteri-852090864.html

"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

Украинская армия столкнулась с большими потерями в Курской области в результате нанесения по ней ударов российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T23:25+0300

2024-10-09T23:25+0300

2024-10-09T23:25+0300

вооружения

россия

вс рф

вкс россии

истребитель-бомбардировщик су-34

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинская армия столкнулась с большими потерями в Курской области в результате нанесения по ней ударов российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.Эксперты издания полагают, что российская авиация смогла наносить авиаудары по ВСУ с большей интенсивностью, так как они имеют в данном районе боевых действий гораздо более ограниченные средства ПВО в сравнении с линией фронта на территории Донбасса."Потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными", — сказано в публикации.Кроме того, Military Watch Magazine отметил, что роль самолетов Су-34 в украинском конфликте начинает становиться все более важной.Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских войск в курском приграничье. По данным ведомства, истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.Ранее Military Watch Magazine писал, что в конфликте на Украине Су-34 продемонстрировали эффективность в применении планирующих бомб ОДАБ-500. Отмечалось, что в ВСУ высоко оценили разрушительный потенциал планирующих бомб, способных уничтожать даже подземные бункеры. ВКС России могут сбрасывать до восьми таких бомб в час, что вызывает страх у противника, подчеркивало издание.

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россия, вс рф, вкс россии, истребитель-бомбардировщик су-34