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"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ - 09.10.2024, ПРАЙМ
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"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ
Украинская армия столкнулась с большими потерями в Курской области в результате нанесения по ней ударов российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T23:25+0300
2024-10-09T23:25+0300
вооружения
россия
вс рф
вкс россии
истребитель-бомбардировщик су-34
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинская армия столкнулась с большими потерями в Курской области в результате нанесения по ней ударов российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.Эксперты издания полагают, что российская авиация смогла наносить авиаудары по ВСУ с большей интенсивностью, так как они имеют в данном районе боевых действий гораздо более ограниченные средства ПВО в сравнении с линией фронта на территории Донбасса."Потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными", — сказано в публикации.Кроме того, Military Watch Magazine отметил, что роль самолетов Су-34 в украинском конфликте начинает становиться все более важной.Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских войск в курском приграничье. По данным ведомства, истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.Ранее Military Watch Magazine писал, что в конфликте на Украине Су-34 продемонстрировали эффективность в применении планирующих бомб ОДАБ-500. Отмечалось, что в ВСУ высоко оценили разрушительный потенциал планирующих бомб, способных уничтожать даже подземные бункеры. ВКС России могут сбрасывать до восьми таких бомб в час, что вызывает страх у противника, подчеркивало издание.
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россия, вс рф, вкс россии, истребитель-бомбардировщик су-34
Вооружения, РОССИЯ, ВС РФ, ВКС России, истребитель-бомбардировщик Су-34
23:25 09.10.2024
 
"Потери были огромными": в США забили тревогу из-за ударов Су-34 по ВСУ

MWM: потери ВСУ в Курской области были огромными из-за ударов российских Су-34

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Украинская армия столкнулась с большими потерями в Курской области в результате нанесения по ней ударов российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.
Эксперты издания полагают, что российская авиация смогла наносить авиаудары по ВСУ с большей интенсивностью, так как они имеют в данном районе боевых действий гораздо более ограниченные средства ПВО в сравнении с линией фронта на территории Донбасса.
"Потери среди украинских войск и сил их союзников были огромными", — сказано в публикации.
Кроме того, Military Watch Magazine отметил, что роль самолетов Су-34 в украинском конфликте начинает становиться все более важной.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что экипаж Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту украинских войск в курском приграничье. По данным ведомства, истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Ранее Military Watch Magazine писал, что в конфликте на Украине Су-34 продемонстрировали эффективность в применении планирующих бомб ОДАБ-500. Отмечалось, что в ВСУ высоко оценили разрушительный потенциал планирующих бомб, способных уничтожать даже подземные бункеры. ВКС России могут сбрасывать до восьми таких бомб в час, что вызывает страх у противника, подчеркивало издание.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
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Вчера, 14:46
 
ВооруженияРОССИЯВС РФВКС Россииистребитель-бомбардировщик Су-34
 
 
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