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В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке
В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке - 09.10.2024, ПРАЙМ
В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке
В городе Ногинск Московской области удалось локализовать крупный пожар на Центральном рынке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:33+0300
2024-10-09T18:33+0300
2024-10-09T18:34+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В городе Ногинск Московской области удалось локализовать крупный пожар на Центральном рынке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что пожар в здании Центрального рынка распространился по всей его площади — на трех тысячах квадратных метром. В Telegram-канале МЧС сообщалось, что пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет. Собеседник агентства в пресс-службе МЧС рассказал, что пожар "локализован на площади 3000 квадратных метров".
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В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке
МЧС: в Ногинске локализовали пожар на центральном рынке на 3 тыс "квадратов"
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В городе Ногинск Московской области удалось локализовать крупный пожар на Центральном рынке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что пожар в здании Центрального рынка распространился по всей его площади — на трех тысячах квадратных метром.
В Telegram-канале МЧС сообщалось, что пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет.
Собеседник агентства в пресс-службе МЧС рассказал, что пожар "локализован на площади 3000 квадратных метров".
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