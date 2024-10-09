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В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке

В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке - 09.10.2024, ПРАЙМ

В подмосковном Ногинске локализовали крупный пожар на центральном рынке

В городе Ногинск Московской области удалось локализовать крупный пожар на Центральном рынке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T18:33+0300

2024-10-09T18:33+0300

2024-10-09T18:34+0300

происшествия

россия

подмосковье

рынок

пожар

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В городе Ногинск Московской области удалось локализовать крупный пожар на Центральном рынке. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее представитель экстренных служб рассказал агентству, что пожар в здании Центрального рынка распространился по всей его площади — на трех тысячах квадратных метром. В Telegram-канале МЧС сообщалось, что пострадавших в результате пожара, по предварительным данным, нет. Собеседник агентства в пресс-службе МЧС рассказал, что пожар "локализован на площади 3000 квадратных метров".

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подмосковье

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россия, подмосковье, рынок, пожар