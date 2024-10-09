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"Медленно проигрывает". На Западе сделали страшный прогноз для Киева

"Медленно проигрывает". На Западе сделали страшный прогноз для Киева - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Медленно проигрывает". На Западе сделали страшный прогноз для Киева

Чиновники стран Европейского союза полагают, что Украина проигрывает в столкновении с Москвой, сообщает британское издание Prospect. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T11:47+0300

2024-10-09T11:47+0300

2024-10-09T11:47+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Чиновники стран Европейского союза полагают, что Украина проигрывает в столкновении с Москвой, сообщает британское издание Prospect. "Источники в НАТО обеспокоены тем, что... украинцы цепляются за территорию, это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле", - следует из заявления журнала.Помимо этого, на Западе опасаются усталости лидеров европейских государств в связи с экономической нестабильностью и затяжным конфликтом в регионе. Ситуацию осложняют близящиеся выборы в США, результат которых может серьезно повлиять на поддержку Киева.

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ес, нато, украина, помощь украине