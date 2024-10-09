https://1prime.ru/20241009/putin-852091186.html

Путин отметил рост промышленного производства в России

Путин отметил рост промышленного производства в России - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост промышленного производства в России

Промышленное производство в России растет, положительную динамику демонстрируют обрабатывающие отрасли. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T20:46+0300

2024-10-09T20:46+0300

2024-10-09T20:46+0300

экономика

россия

владимир путин

экономика рф

промышленное производство

обрабатывающая промышленность

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России растет, положительную динамику демонстрируют обрабатывающие отрасли. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент РФ Владимир Путин. По его словам, в целом, промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Глава государства отметил, что во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. Президент РФ напомнил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.Путин сообщил, что российские власти будут создавать возможности для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств.Российский лидер заявил, что власти будут стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования, так как от этого напрямую зависит научный, индустриальный, технологический суверенитет страны, повышение конкурентоспособности наших компаний, в том числе на мировом рынке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, экономика рф, промышленное производство, обрабатывающая промышленность