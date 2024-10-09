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Путин отметил рост промышленного производства в России
Путин отметил рост промышленного производства в России - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил рост промышленного производства в России
Промышленное производство в России растет, положительную динамику демонстрируют обрабатывающие отрасли. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T20:46+0300
2024-10-09T20:46+0300
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экономика
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экономика рф
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обрабатывающая промышленность
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России растет, положительную динамику демонстрируют обрабатывающие отрасли. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент РФ Владимир Путин. По его словам, в целом, промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением. Глава государства отметил, что во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. Президент РФ напомнил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.Путин сообщил, что российские власти будут создавать возможности для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств.Российский лидер заявил, что власти будут стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования, так как от этого напрямую зависит научный, индустриальный, технологический суверенитет страны, повышение конкурентоспособности наших компаний, в том числе на мировом рынке.
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россия, владимир путин, экономика рф, промышленное производство, обрабатывающая промышленность
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ, промышленное производство, обрабатывающая промышленность
Путин отметил рост промышленного производства в России
Путин: промпроизводство в РФ растет, положительная динамика у отраслей обработки
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России растет, положительную динамику демонстрируют обрабатывающие отрасли. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в целом, промышленное производство у нас растет, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли, они развиваются с опережением.
Глава государства отметил, что во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей.
Президент РФ напомнил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.
Путин сообщил, что российские власти будут создавать возможности для повсеместного фронтального открытия новых и модернизации действующих производств.
Российский лидер заявил, что власти будут стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования, так как от этого напрямую зависит научный, индустриальный, технологический суверенитет страны, повышение конкурентоспособности наших компаний, в том числе на мировом рынке.
В Кремле отреагировали на оскорбления Путина со стороны властей США