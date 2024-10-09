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Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве
Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве
Необходимо сделать все для удержания темпов роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях, заявил в ходе мероприятия по запуску новых промышленных | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:21+0300
2024-10-09T21:21+0300
2024-10-09T21:21+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Необходимо сделать все для удержания темпов роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях, заявил в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что в течение восьми месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промпроизводства составил 4,5%, а в обрабатывающих отраслях — 8,1%. По словам Путина, это хороший показатель "и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы".
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россия, владимир путин, экономика рф, промышленное производство, обрабатывающая промышленность
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, экономика РФ, промышленное производство, обрабатывающая промышленность
Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве
Путин: нужно удержать темпы роста в промпроизводстве и обрабатывающих отраслях
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Необходимо сделать все для удержания темпов роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях, заявил в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в течение восьми месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промпроизводства составил 4,5%, а в обрабатывающих отраслях — 8,1%.
По словам Путина, это хороший показатель "и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы".
Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию