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Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве

Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве

Необходимо сделать все для удержания темпов роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях, заявил в ходе мероприятия по запуску новых промышленных | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:21+0300

2024-10-09T21:21+0300

2024-10-09T21:21+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Необходимо сделать все для удержания темпов роста в промышленном производстве и обрабатывающих отраслях, заявил в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в субъектах РФ президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что в течение восьми месяцев 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рост промпроизводства составил 4,5%, а в обрабатывающих отраслях — 8,1%. По словам Путина, это хороший показатель "и, безусловно, нужно сделать все, чтобы удержать эти темпы".

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россия, владимир путин, экономика рф, промышленное производство, обрабатывающая промышленность