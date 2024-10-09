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Путин призвал повышать в России технологическую независимость

Путин призвал повышать в России технологическую независимость - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин призвал повышать в России технологическую независимость

В России необходимо повышать технологическую независимость и производительность труда, что позволит справиться с проблемой нехватки рук. Об этом заявил в ходе... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T22:07+0300

2024-10-09T22:07+0300

2024-10-09T22:16+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В России необходимо повышать технологическую независимость и производительность труда, что позволит справиться с проблемой нехватки рук. Об этом заявил в ходе мероприятия по запуску новых промышленных объектов в регионах президент РФ Владимир Путин.По его словам, властям известно, что не хватает рабочих рук в стране и самый лучший выход — это повышение технологической независимости и производительности труда.При этом глава государства отметил, что Россия на сегодняшний день добивается технологической независимости в сегменте турбиностроения, в данной сфере у нее есть очень хорошие компетенции.При участии российского лидера была полностью введена в эксплуатацию новая ТЭС "Ударная" в Крымском районе Краснодарского края. Она строилась с 2018 года. Согласно плану, ТЭС будет вырабатывать более 30% всей электроэнергии в регионе. При оснащении "Ударной" была применена первая серийная отечественная инновационная газовая турбина большой мощности ГТД-110М."То, что у нас появляются новые производства, и то, что мы становимся независимыми, суверенными технологически вот в этом сегменте, это очень важно", — подчеркнул Путин.Он напомнил, что по некоторым сегментам в данном виде производства РФ находилась в лидерах долгое время. "По каким-то направлениям, в том числе вот по таким мощным... не работали в этом сегменте, а вот сейчас начинаем работать, и это очень здорово", — сказал президент.Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь поблагодарил Путина за решение о строительстве ТЭС, а главу компании "Ростех" Сергея Чемезова — "за рекордные сроки строительства электростанции "Ударная" с российской турбиной.Президент РФ добавил, что "Ростеху" надо будет поработать и над другими проектами, так как "есть над чем работать еще", и подчеркнул, что станция "Ударная" — это "тоже хороший шаг вперед".Глава государства также заявил, что за последние годы в России были открыты сотни новых производств, заводов и фабрик, среди них и настоящие гиганты, такие как горно-металлургический комбинат "Удокан" в Забайкалье, Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области, "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области и многие другие.Путин добавил, что запуск современных, эффективных промышленных предприятий на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Юге, Северо-Западе и в Центральной части России уже стал "хорошей, доброй традицией".

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россия, владимир путин, экономика рф, рабочие места