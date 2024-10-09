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ВТБ разрешили сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями - 09.10.2024, ПРАЙМ
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ВТБ разрешили сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями
ВТБ разрешили сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями - 09.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ разрешили сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями
Президент РФ Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T22:40+0300
2024-10-09T23:08+0300
экономика
россия
владимир путин
втб
сделки
недружественные страны
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц", - говорится в распоряжении.
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россия, владимир путин, втб, сделки, недружественные страны
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВТБ, сделки, недружественные страны
22:40 09.10.2024 (обновлено: 23:08 09.10.2024)
 
ВТБ разрешили сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями

ВТБ разрешили сделки с акциями банка, принадлежащими недружественным иностранцам

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил ВТБ и лицам под его контролем совершать сделки с принадлежащими недружественным иностранцам акциями банка и лиц под его контролем, говорится в распоряжении президента, опубликованном на портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и лицами, находящимися под его контролем, сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц", - говорится в распоряжении.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинВТБсделкинедружественные страны
 
 
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