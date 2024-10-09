https://1prime.ru/20241009/rassledovanie-852085190.html

РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова

РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова - 09.10.2024, ПРАЙМ

РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова

Москва опубликует итоги собственного расследования по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", исходя из целесообразности, она ими... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:58+0300

2024-10-09T16:58+0300

2024-10-09T16:58+0300

происшествия

россия

мария захарова

северный поток-2

расследование чп на "северных потоках"

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Москва опубликует итоги собственного расследования по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", исходя из целесообразности, она ими располагает. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия ведет свое расследование и соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности, директор СВР Сергей Нарышкин, "естественно, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться"."Как я уже говорила, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации", — сказала официальный представитель МИД. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, северный поток-2, расследование чп на "северных потоках"