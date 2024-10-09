https://1prime.ru/20241009/rassledovanie-852085190.html
РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова
РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова - 09.10.2024, ПРАЙМ
РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова
Москва опубликует итоги собственного расследования по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", исходя из целесообразности, она ими... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:58+0300
2024-10-09T16:58+0300
2024-10-09T16:58+0300
происшествия
россия
мария захарова
северный поток-2
расследование чп на "северных потоках"
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Москва опубликует итоги собственного расследования по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", исходя из целесообразности, она ими располагает. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия ведет свое расследование и соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности, директор СВР Сергей Нарышкин, "естественно, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться"."Как я уже говорила, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации", — сказала официальный представитель МИД. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/20241007/severnye-potoki-852025897.html
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россия, мария захарова, северный поток-2, расследование чп на "северных потоках"
Происшествия, РОССИЯ, Мария Захарова, Северный поток-2, расследование ЧП на "Северных потоках"
РФ располагает результатами расследования по "Севпотокам", заявила Захарова
Захарова: Россия располагает результатами расследования по "Северным потокам"
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Москва опубликует итоги собственного расследования по подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", исходя из целесообразности, она ими располагает. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия ведет свое расследование и соответствующие данные, о которых говорят представители российских госорганов, в частности, директор СВР Сергей Нарышкин, "естественно, у нас имеются, фактологическая база под них тоже существует, как этим всем распорядиться".
"Как я уже говорила, будем исходить из целесообразности и развивающейся ситуации", — сказала официальный представитель МИД.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
РБК: страховщики отказались от требований оператора "Северного потока"