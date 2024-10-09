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Utair с 27 октября начнет выполнять ежедневные рейсы в Дубай

Utair с 27 октября начнет выполнять ежедневные рейсы в Дубай - 09.10.2024, ПРАЙМ

Utair с 27 октября начнет выполнять ежедневные рейсы в Дубай

Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 27 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из аэропорта "Внуково" (Москва) в Дубай в ОАЭ, сообщили в компании. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:20+0300

2024-10-09T13:20+0300

2024-10-09T13:21+0300

utair

дубай

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Utair ("Ютэйр") с 27 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из аэропорта "Внуково" (Москва) в Дубай в ОАЭ, сообщили в компании. "С 27 октября авиакомпания начинает выполнять ежедневные рейсы из Москвы (Внуково) в Дубай (Аль-Мактум)", - говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Продажа билетов уже открыта, а их цена начинается от 18,7 тысячи рублей добавили в компании. В Utair также уточнили, что вылет из Москвы будет осуществляться в 08.40, а из Дубая - в 16.25. Кроме того авиакомпания выполняет рейсы в Дубай из Грозного — по средам и воскресеньям, Сургута — по субботам, Тюмени — по понедельникам и пятницам.

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дубай

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utair, дубай