https://1prime.ru/20241009/robot-852071319.html

В России создали беспилотного робота для определения утечек метана

В России создали беспилотного робота для определения утечек метана - 09.10.2024, ПРАЙМ

В России создали беспилотного робота для определения утечек метана

Беспилотного робота для опасных производственных объектов, который определяет возможные места утечек метана, разработали в России, это результат сотрудничества... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T09:13+0300

2024-10-09T09:13+0300

2024-10-09T09:14+0300

утечка

метан

газпром

ии

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Беспилотного робота для опасных производственных объектов, который определяет возможные места утечек метана, разработали в России, это результат сотрудничества компании и разработчика "Газпром трансгаз Томск" ИИ для наземного транспорта Cognitive Pilot, рассказали РИА Новости в пресс-службе IT-компании. "Проект получил название "Роботизированный многофункциональный мобильный обходчик". Изделие полностью изготовлено на первой в России роботофабрике Cognitive Pilot в г. Томск. Его целевое назначение – выполнение плановых осмотров оборудования производственных объектов для определения возможных мест утечек метана. Также с помощью различного навесного оборудования он может заменить ручной труд", - сказали в пресс-службе. Это полностью беспилотное транспортное средство без кабины, которое оснащено газоанализатором. Спутниковая навигация, а также анализ данных, поступающих с видеокамер с помощью компьютерного зрения, позволяет отслеживать робота. Такая платформа умеет не только контролировать состояние оборудования, но и выполнять вспомогательные задачи по очистке территории объекта от снега, пыли, мусора, покосу травы, перевозке прицепов, оборудования и так далее. В дальнейшем разработчики планируют оснастить робот нейросетями, обученными беспилотному передвижению на основе компьютерного зрения. Такой мобильный обходчик позволяет облегчить труд человека на производственных объектах, в сложных климатических и погодных условиях, а также создать класс универсальных многофункциональных роботизированных транспортных средств для различных отраслей промышленности. "Первый этап испытаний робота-обходчика проведен в сентябре 2024 года на компрессорной станции "Володино". Использование в будущем роботизированного транспорта на основе перспективных отечественных технологий искусственного интеллекта для осмотров оборудования и выполнения рутинных операций может помочь персоналу в текущей деятельности", - прокомментировал генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Томск" Владислав Бородин.

https://1prime.ru/20241009/dvigatel-852070649.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

утечка, метан, газпром, ии