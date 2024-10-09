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Росбанк предъявил иск российской "дочке" нидерландского ING Bank - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Росбанк предъявил иск российской "дочке" нидерландского ING Bank
Росбанк предъявил иск российской "дочке" нидерландского ING Bank - 09.10.2024, ПРАЙМ
Росбанк предъявил иск российской "дочке" нидерландского ING Bank
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Росбанка к российскому "ИНГ Банк Евразия", подконтрольного нидерландской банковской группе во главе с ING Bank,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:28+0300
2024-10-09T12:28+0300
экономика
росбанк
суд
нидерланды
россия
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Росбанка к российскому "ИНГ Банк Евразия", подконтрольного нидерландской банковской группе во главе с ING Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 7 октября. Предмет и основания исковых требований в карточке дела не уточняются. К рассмотрению иск еще не принят. Этот же суд сейчас рассматривает иск Росбанка, требующего взыскать солидарно с нидерландского ING Bank, его лондонского филиала и АО "ИНГ Банк Евразия" более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – более 1,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Третьими лицами там привлечены Федеральная налоговая служба (ФНС) России, Центробанк РФ, Совкомбанк и прокуратура Москвы. В том деле информации о выделении требований к российскому ответчику в отдельное производство нет, но такой вариант не исключен. Арбитражный суд Москвы в декабре по иску Росбанка также уже взыскал солидарно с ING Bank и его лондонского филиала около 25 миллионов рублей. В решении говорится, что Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку кредит на 50 миллионов долларов. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank. ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей – Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд. Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Ответчики своих представителей в суд не направляли. Решение не было обжаловано и вступило в силу. ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков. Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре 2023 года "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.
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росбанк, суд, нидерланды, россия
Экономика, Росбанк, суд, НИДЕРЛАНДЫ, РОССИЯ
12:28 09.10.2024
 
Росбанк предъявил иск российской "дочке" нидерландского ING Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Росбанка к "ИНГ Банк Евразия"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Росбанка к российскому "ИНГ Банк Евразия", подконтрольного нидерландской банковской группе во главе с ING Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 7 октября. Предмет и основания исковых требований в карточке дела не уточняются. К рассмотрению иск еще не принят.
Этот же суд сейчас рассматривает иск Росбанка, требующего взыскать солидарно с нидерландского ING Bank, его лондонского филиала и АО "ИНГ Банк Евразия" более 20,1 миллиона долларов и около 10 миллионов рублей (в сумме – более 1,9 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков. Третьими лицами там привлечены Федеральная налоговая служба (ФНС) России, Центробанк РФ, Совкомбанк и прокуратура Москвы. В том деле информации о выделении требований к российскому ответчику в отдельное производство нет, но такой вариант не исключен.
Арбитражный суд Москвы в декабре по иску Росбанка также уже взыскал солидарно с ING Bank и его лондонского филиала около 25 миллионов рублей. В решении говорится, что Росбанк совместно с другими банками в 2021 году предоставил Совкомбанку кредит на 50 миллионов долларов. Кредитным агентом выступил лондонский филиал ING Bank.
ING Bank в 2022 году уведомил кредиторов, что заемщик перечислил ему более 294 миллионов рублей для уплаты кредиторам процентов за первый процентный период. Однако положенную ему часть – около 25 миллионов рублей – Росбанк так и не получил, в связи с чем "на стороне истца возник реальный ущерб в указанном размере", отметил суд.
Первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования о солидарном взыскании с обоих ответчиков убытков, причиненных неисполнением обязательств по кредитному договору. Ответчики своих представителей в суд не направляли. Решение не было обжаловано и вступило в силу.
ING Group – крупнейшая банковская группа Нидерландов, входит в число мировых системно значимых банков. Французская банковская группа Societe Generale в мае прошлого года завершила продажу Росбанка и страхового бизнеса в России "Интерросу". В ноябре 2023 года "Интеррос" завершил процесс передачи Благотворительному фонду Владимира Потанина 47,5% акций Росбанка. Также 7,5% акций банка приобрела управляющая компания "Русфинанс", а доля группы "Интеррос" составила немногим менее 45%. Росбанк входит в санкционные списки США и ЕС.
 
ЭкономикаРосбанксудНИДЕРЛАНДЫРОССИЯ
 
 
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