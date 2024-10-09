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"Росхим" приобретет 96,9 процента акций компании "Метафракс"

"Росхим" приобретет 96,9 процента акций компании "Метафракс" - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Росхим" приобретет 96,9 процента акций компании "Метафракс"

"Росхим" стал победителем тендера на покупку 96,9% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс" у Росимущества, приобретет его за 14,742 миллиарда рублей,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T17:35+0300

2024-10-09T17:35+0300

2024-10-09T17:35+0300

экономика

россия

акции

росимущество

"метафракс кемикалс"

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. "Росхим" стал победителем тендера на покупку 96,9% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс" у Росимущества, приобретет его за 14,742 миллиарда рублей, следует из данных ГИС "Торги". Сбор заявок проводился с 4 по 30 сентября, а аукцион состоялся 9 октября. Согласно аукционной документации, договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Итоговая цена составляет 14 742 527 000 рублей. В прошлом году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия "Метафракс Кемикалс" в частные руки в 90-е годы была незаконна, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Акции предприятия в судебном порядке были переданы государству. Бывший акционер химзавода обжаловал решение. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Губахинский химический завод был создан в 1955 году, позднее преобразован в ГПО "Метанол" (с 2022 года переименовано в "Метафракс Кемикалс"). Завод специализируется на производстве метанола, формалина, уротропина и другой продукции. В 2024 году управляющей организацией пермской компании стало АО "Росхим". Акционерное общество "Росхим" - управляющая компания, аккумулирующая под своей эгидой несколько химических производств по кластерному принципу. Среди активов "Росхима" - ряд ключевых химический предприятий страны: 47% акций Башкирской содовой компании, Березниковский содовый завод, Стерлитамакский нефтехимический завод, производитель природного сульфата натрия "Кучуксульфат", комплекс по производству аминокислот "Донбиотех".

https://1prime.ru/20241008/bank-rossii-852058193.html

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россия, акции, росимущество, "метафракс кемикалс"