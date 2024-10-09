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"Росхим" выкупил 100 процентов акций завода "Волжского оргсинтеза" - 09.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241009/roskhim-852088312.html
"Росхим" выкупил 100 процентов акций завода "Волжского оргсинтеза"
"Росхим" выкупил 100 процентов акций завода "Волжского оргсинтеза" - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Росхим" выкупил 100 процентов акций завода "Волжского оргсинтеза"
АО "Росхим" объявлен победителем торгов, проведенных Росимуществом, по продаже 100% акций завода "Волжский оргсинтез " в городе Волжский Волгоградской области,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:59+0300
2024-10-09T18:59+0300
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ВОЛГОГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. АО "Росхим" объявлен победителем торгов, проведенных Росимуществом, по продаже 100% акций завода "Волжский оргсинтез " в городе Волжский Волгоградской области, которые перешли в 2023 году в собственность государства, следует из протокола итогов аукциона. "Торги были признаны состоявшимися, так как принято решение признание одного претендента участником. Признан участник Акционерное общество "Росхим", - говорится в протоколе, размещенном на портале государственной информационной системы (ГИС) "Торги". Отмечается, что "Росхим" приобрел 100% акций завода "Волжский оргсинтез" по начальной цене лота 20,9 миллиарда рублей. Арбитражный суд Волгоградской области в августе 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к владельцу АО "Волжский оргсинтез" Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства 100% акций предприятия, в сентябре того же года Росимущество стало единственным владельцем предприятия, а в январе 2024 году завод перешел под управление АО "Росхим". "Волжский оргсинтез", по данным сайта завода, производит анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, присадки к бензинам. Акционерное общество "Росхим" - управляющая компания, аккумулирующая под своей эгидой несколько химических производств по кластерному принципу. Среди активов "Росхима" - ряд ключевых химический предприятий страны: 47% акций "Башкирской содовой компании", "Березниковский содовый завод", "Стерлитамакский нефтехимический завод", производитель природного сульфата натрия "Кучуксульфат", комплекс по производству аминокислот "Донбиотех".
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россия, росимущество, акции
Экономика, РОССИЯ, Росимущество, Акции
18:59 09.10.2024
 
"Росхим" выкупил 100 процентов акций завода "Волжского оргсинтеза"

"Росхим" выкупил у Росимущества 100%акций завода "Волжского оргсинтеза"

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© fotolia.com / Wrangler
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ВОЛГОГРАД, 9 окт – ПРАЙМ. АО "Росхим" объявлен победителем торгов, проведенных Росимуществом, по продаже 100% акций завода "Волжский оргсинтез " в городе Волжский Волгоградской области, которые перешли в 2023 году в собственность государства, следует из протокола итогов аукциона.
"Торги были признаны состоявшимися, так как принято решение признание одного претендента участником. Признан участник Акционерное общество "Росхим", - говорится в протоколе, размещенном на портале государственной информационной системы (ГИС) "Торги".
Отмечается, что "Росхим" приобрел 100% акций завода "Волжский оргсинтез" по начальной цене лота 20,9 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Волгоградской области в августе 2023 году удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к владельцу АО "Волжский оргсинтез" Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства 100% акций предприятия, в сентябре того же года Росимущество стало единственным владельцем предприятия, а в январе 2024 году завод перешел под управление АО "Росхим".
"Волжский оргсинтез", по данным сайта завода, производит анилин, метионин, флотореагенты, сероуглерод, присадки к бензинам.
Акционерное общество "Росхим" - управляющая компания, аккумулирующая под своей эгидой несколько химических производств по кластерному принципу. Среди активов "Росхима" - ряд ключевых химический предприятий страны: 47% акций "Башкирской содовой компании", "Березниковский содовый завод", "Стерлитамакский нефтехимический завод", производитель природного сульфата натрия "Кучуксульфат", комплекс по производству аминокислот "Донбиотех".
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций
18:56
 
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