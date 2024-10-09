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В "Аэрофлоте" рассказали о значительном росте перевозок в 2024 году
В "Аэрофлоте" рассказали о значительном росте перевозок в 2024 году - 09.10.2024, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" рассказали о значительном росте перевозок в 2024 году
Крупнейшая группа российских авиакомпаний "Аэрофлот" сохраняет план по росту перевозок в 2024 году на 15% по сравнению с предыдущим годом - до 55 миллионов... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:51+0300
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аэрофлот
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая группа российских авиакомпаний "Аэрофлот" сохраняет план по росту перевозок в 2024 году на 15% по сравнению с предыдущим годом - до 55 миллионов человек и рассчитывает нарастить процент занятости пассажирских кресел до 90% с 87,5%, следует из слов гендиректора перевозчика Сергея Александровского. В среду он встречался с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Александровский в начале сентября сообщал журналистам, что по итогам 2024 года группа планирует перевезти 55 миллионов человек. Группа в 2023 году перевезла 47,3 миллиона пассажиров. "В 2024 году планируем перевезти порядка 55 миллионов пассажиров, то есть с существенным ростом – порядка 15%. Из них 42 миллиона пассажиров будут перевезены внутри Российской Федерации и порядка 12 миллионов пассажиров будут перевезены на международных маршрутах", - рассказал Александровский в среду. Он отметил, что, кроме хороших показателей по количеству перевезённых пассажиров, группа "Аэрофлот" продемонстрировала значимые для отрасли результаты по занятости кресел, что говорит о востребованности перевозок. "Мы планируем достигнуть значения 90% по итогам 2024 года. В 2023 году процент занятости кресел составил 87,5%", - сообщил гендиректор перевозчика. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".
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аэрофлот, россия
В "Аэрофлоте" рассказали о значительном росте перевозок в 2024 году
"Аэрофлот" сохраняет план перевозок 55 млн человек в 2024 году
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Крупнейшая группа российских авиакомпаний "Аэрофлот" сохраняет план по росту перевозок в 2024 году на 15% по сравнению с предыдущим годом - до 55 миллионов человек и рассчитывает нарастить процент занятости пассажирских кресел до 90% с 87,5%, следует из слов гендиректора перевозчика Сергея Александровского.
В среду он встречался с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Александровский в начале сентября сообщал журналистам, что по итогам 2024 года группа планирует перевезти 55 миллионов человек. Группа в 2023 году перевезла 47,3 миллиона пассажиров.
"В 2024 году планируем перевезти порядка 55 миллионов пассажиров, то есть с существенным ростом – порядка 15%. Из них 42 миллиона пассажиров будут перевезены внутри Российской Федерации и порядка 12 миллионов пассажиров будут перевезены на международных маршрутах", - рассказал Александровский в среду.
Он отметил, что, кроме хороших показателей по количеству перевезённых пассажиров, группа "Аэрофлот" продемонстрировала значимые для отрасли результаты по занятости кресел, что говорит о востребованности перевозок.
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"Мы планируем достигнуть значения 90% по итогам 2024 года. В 2023 году процент занятости кресел составил 87,5%", - сообщил гендиректор перевозчика.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа".