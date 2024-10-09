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"РСХБ-Страхование" нарастило выплаты по страхованию урожая

"РСХБ-Страхование" нарастило выплаты по страхованию урожая - 09.10.2024, ПРАЙМ

"РСХБ-Страхование" нарастило выплаты по страхованию урожая

Выплаты "РСХБ-Страхования" по программам страхования урожая в январе-сентябре выросли почти в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 1,78 миллиарда... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T18:58+0300

2024-10-09T18:58+0300

2024-10-09T18:58+0300

экономика

россия

урожай

рсхб-страхование

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Выплаты "РСХБ-Страхования" по программам страхования урожая в январе-сентябре выросли почти в 2,3 раза к аналогичному периоду прошлого года - до 1,78 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. "На текущий момент по программам страхования урожая АО СК "РСХБ-Страхование" выплатило 1,78 миллиарда рублей. Из них по программе страхования на случай ЧС - 698 миллионов рублей, по программе мультирискового страхования урожая – более 1 миллиарда рублей. В сравнении с 9 месяцами 2023 года рост выплат по программам страхования составил более 128%", - сказано в пресс-релизе. Увеличение вызвано как ростом застрахованных посевных площадей, так и нетипичными для европейской части России майскими заморозками – на них пришлось более 30% всех убытков, поясняет страховщик. В течение года в 32 регионах объявлялся режим ЧС регионального характера. В 24 регионах с объявленным режимом ЧС компанией были заключены договоры страхования сельскохозяйственных культур. Всего от ЧС под урожай 2024 года было застраховано 978 хозяйств. Согласно внутренней статистике "РСХБ-Страхования", за 9 месяцев 2024 года по сумме заявленных убытков в топ-5 регионов России по программе ЧС вошли Волгоградская и Тамбовская области, Приморский край, Белгородская и Ростовская области. По мультирисковой программе топ-5 – Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Саратовская и Волгоградская области. На текущий момент возмещение "РСХБ-Страхования" по программам страхования урожая получили 215 предприятий: по ЧС - 139 хозяйств, по программе мультирискового страхования – 76. Учитывая среднюю сумму выплат в размере 8,2 миллиона рублей и то, что больше половины хозяйств относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, получение страхового возмещения стало определяющим фактором для экономики застрахованных предприятий в преодолении последствий критических погодных явлений, отмечает страховщик. По его информации, максимальная выплата в рамках одного агропредприятия по программе ЧС составила 97,9 миллиона рублей. Также "РСХБ-Страхование" сообщает, что заключило два первых договора страхования сельскохозяйственных животных с господдержкой в Чеченской Республике. По условиям договоров застраховано более 2900 голов крупного рогатого скота на случай утраты (гибели) в результате ряда рисков. Общая страховая сумма по двум договорам страхования составила более 470 миллионов рублей.

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россия, урожай, рсхб-страхование