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"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций - 09.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241009/rusal-852088043.html
"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций
"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций
Совет директоров "Русала" рассматривает возможность обратного выкупа акций компании на сумму до 15 миллиардов рублей, что составит порядка 3% от общего... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T18:56+0300
2024-10-09T18:56+0300
экономика
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рассматривает возможность обратного выкупа акций компании на сумму до 15 миллиардов рублей, что составит порядка 3% от общего выпущенного акционерного капитала, сообщает компания. "Совет директоров пришел к выводу, что выкуп акций на сумму до 15 млрд рублей может быть выгоден акционерам компании… общий объем акций, выкупаемых в рамках программы "Выкуп акций", составит около 3% от общего выпущенного акционерного капитала ("Русала" – ред.)", - отметили в "Русале". Компания приступила к предварительной оценке возможности проведения выкупа, отмечается в сообщении. "Поскольку для этого потребуется ряд разрешений и согласований, а сам процесс займет длительный период времени, и в ходе него может быть оказано существенное влияние на торговую цену и объем торгов акциями в Гонконге и России, совет директоров дает данное объявление, чтобы проинформировать акционеров", - добавили в компании. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам первого полугодия "Русал" увеличил выпуск алюминия на 2,3%, до 1,957 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.
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россия, акции, русал, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, Акции, Русал, биржевые торги
18:56 09.10.2024
 
"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций

"Русал" рассматривает возможность обратного выкупа акций на сумму до 15 млрд руб

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Совет директоров "Русала" рассматривает возможность обратного выкупа акций компании на сумму до 15 миллиардов рублей, что составит порядка 3% от общего выпущенного акционерного капитала, сообщает компания.
"Совет директоров пришел к выводу, что выкуп акций на сумму до 15 млрд рублей может быть выгоден акционерам компании… общий объем акций, выкупаемых в рамках программы "Выкуп акций", составит около 3% от общего выпущенного акционерного капитала ("Русала" – ред.)", - отметили в "Русале".
Компания приступила к предварительной оценке возможности проведения выкупа, отмечается в сообщении.
"Поскольку для этого потребуется ряд разрешений и согласований, а сам процесс займет длительный период времени, и в ходе него может быть оказано существенное влияние на торговую цену и объем торгов акциями в Гонконге и России, совет директоров дает данное объявление, чтобы проинформировать акционеров", - добавили в компании.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). По итогам первого полугодия "Русал" увеличил выпуск алюминия на 2,3%, до 1,957 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов компании.
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