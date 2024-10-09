https://1prime.ru/20241009/rynok-852083513.html

Российский рынок акций продолжает снижаться

Российский рынок акций продолжает снижаться - 09.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает снижаться

Российский рынок акций продолжает снижение днем среды, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:08+0300

2024-10-09T16:08+0300

2024-10-09T16:08+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/66/841366699_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_ad37585c46fbd1b698c643508b0d6c37.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение днем среды, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 15.39 мск снижается на 0,83%, до 2 765,24 пункта. "Российские фондовые индикаторы снижаются в среду, продолжая негативную динамику предыдущего дня", - отмечает Игорь Додонов из ФГ "Финам". ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ "Российский рынок акций с открытия устремился вниз, хотя внешние и внутренние условия некоторое время были благоприятными. Индекс Мосбиржи обновил минимум текущей недели и несет ощутимые потери. В середине дня нефтяные цены испытали резкую просадку, но к текущему моменту наблюдаются решительные попытки развить отскок", - рассказал Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Кроме того, рубль показал очередной импульс ослабления, однако в середине дня стал умеренно корректироваться, тем не менее в целом рыночные условия не подразумевают столь слабую динамику индекса Мосбиржи, отметил Бабин. "Давление на рынок оказывают возобновившееся снижение цен на нефть, невнятная динамика на зарубежных фондовых площадках, а также отсутствие каких-то значимых внутренних драйверов для роста. При этом сильным сдерживающим фактором для покупок отечественных акций по-прежнему выступают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России позднее в этом месяце на фоне устойчивости инфляции в стране", - поясняет Додонов. В таких условиях инвесторы предпочитают придерживаться осторожного подхода и воздерживаются от активного наращивания длинных позиций в отечественных акциях, добавил эксперт. В лидерах снижения стоимости – акции "Распадской" (-2,91%), расписки "Русагро" (-2,47%), "Русала" (-2,46%), Ozon (-2,44%), "Полюса" (-1,74%), банка "Санкт-Петербург" (-1,73%). В лидерах роста стоимости – акции "Фармасинтеза" (+4,91%), "Сегежи" (+2,91%), "Распадской" (+2,91%), префы "Сургутнефтегаза" (+1,4%), обыкновенные акции ТКС (+1,38%), ВК (+1,12%). Российский рынок акций завершит в минусе текущую торговую сессию, при этом нельзя исключать попыток компенсировать часть потерь к окончанию торгов, полагает Додонов. "Снижение цен на нефть давит на основу индекса – нефтегазовый сектор, а рост доходности на долговом рынке усугубляет ситуацию. На завершение коррекции и разворот тренда также оказывает влияние неопределенность относительно решения ЦБ о ключевой ставке на заседании 25 октября", - объясняет Андрей Алексеев из УК "Первая".

https://1prime.ru/20241007/gosdolg-852032453.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс