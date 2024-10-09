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Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе - 09.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил основные торги в минусе

Российский рынок акций в среду завершил основные торги снижением, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:23+0300

2024-10-09T19:23+0300

2024-10-09T19:23+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду завершил основные торги снижением, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,42% - до 2 748,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,67%, до 926,06 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,27%, до 893,19 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.01 мск дешевеет на 0,74% - до 76,62 доллара за баррель. ПОД ДАВЛЕНИЕМ "Настроения инвесторов по-прежнему определяет динамика на рынке суверенного долга, где индекс RGBI ежедневно и буднично обновляет многомесячные максимумы", - отмечает Наталия Пырьева из "Цифра брокер". "Индекс Мосбиржи в середине недели продолжил торговаться в минусе, бенчмарк сместился к середине диапазона 2700-2800 пунктов. Рубль при этом обновлял минимумы, но в текущих условиях это может лишь сдерживать рынок от более глубокой коррекции. Цены на нефть развернулись вниз, Brent движется в сторону 75 долларов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Он отмечает, что до заседания ЦБ остается чуть больше двух недель. Ожидания очередного возможного повышения ключевой ставки и более долгого периода жесткой ДКП давят на рыночные настроения. "Рынок снижался на противоречивых корпоративных новостях и росте доллара США, в который инвесторы из многих стран начали перекладываться, больше не опасаясь рецессии в Соединенных Штатах. Падение цены нефти не способствовало позитивным настроениям на российском рынке акций", - говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Негативу способствовало продолжившееся падение нефтяных цен в мире в связи с новостями о возможной деэскалации на Ближнем Востоке и неожиданно сильном росте запасов в США. Инвесторы в РФ также отыгрывали ряд локальных корпоративных событий", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ В лидерах роста стоимости - акции "Фармасинтеза" (+4,26%), "Сегежи" (+2,91%), "ТКС Холдинга" (+1,09%), ВК (+0,54), ОВК (+0,52%) и "Акрона" (+0,39%). Сильнее всего снизились акции "Распадской" (-5,32%), "Русала" (-3,13%), Ozon (-2,85%), "Ростелекома" (-2,83%), "Норникеля" (-2,82%), "Северстали" (-2,5%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 октября – 2725-2825 пунктов", - говорит Шепелев. До конца месяца российский рынок может двигаться преимущественно в боковике, полагает аналитик. Мильчакова считает, что в четверг индекс Мосбиржи может показать колебания в коридоре 2700-2800 пунктов. Григорьев предполагает, что в четверг индекс Мосбиржи рискует продолжить движение ниже 2750 пунктов. "Коррекция, более существенно, сможет развиться в случае закрепления индекса ММВБ ниже значения 2750 пунктов, который уже с середины сентября является сильным уровнем поддержки для российских акций", - отметил в свою очередь Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс