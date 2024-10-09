https://1prime.ru/20241009/sakhalin-852084405.html
Новак рассказал о продаже невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Новак рассказал о продаже невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1" - 09.10.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал о продаже невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Переговоры о продаже невостребованной доли иностранцев в проекте "Сахалин-1" продолжаются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T16:36+0300
2024-10-09T16:36+0300
2024-10-09T16:36+0300
энергетика
россия
александр новак
нпз
"сахалин-1"
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Переговоры о продаже невостребованной доли иностранцев в проекте "Сахалин-1" продолжаются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "В этом направлении идет работа, идет переговорный процесс", - ответил Новак на вопрос о том, когда будет продана эта доля в проекте. Президент России Владимир Путин в апреле продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в проекте "Сахалин-1" до 1 января 2025 года. В октябре 2022 года президент распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта 2022 года находится в процессе выхода.
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россия, александр новак, нпз, "сахалин-1"
Энергетика, РОССИЯ, Александр Новак, НПЗ, "Сахалин-1"
Новак рассказал о продаже невостребованной доли иностранцев в "Сахалине-1"
Новак: переговоры о продаже доли иностранцев в "Сахалине-1" продолжаются
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Переговоры о продаже невостребованной доли иностранцев в проекте "Сахалин-1" продолжаются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В этом направлении идет работа, идет переговорный процесс", - ответил Новак на вопрос о том, когда будет продана эта доля в проекте.
Президент России Владимир Путин в апреле продлил срок продажи невостребованной доли иностранцев в проекте "Сахалин-1" до 1 января 2025 года.
В октябре 2022 года президент распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта 2022 года находится в процессе выхода.
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