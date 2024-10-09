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Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, заявил Вулин - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, заявил Вулин
Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, заявил Вулин - 09.10.2024, ПРАЙМ
Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, заявил Вулин
Сербия никогда не поддержит западные антироссийские санкции, несмотря на давление, подчеркнул заместитель председателя правительства страны Александр Вулин. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:58+0300
2024-10-09T14:58+0300
политика
сербия
санкции против рф
россия
запад
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сербия никогда не поддержит западные антироссийские санкции, несмотря на давление, подчеркнул заместитель председателя правительства страны Александр Вулин."Именно по психологической и этической, духовной сфере хотят нанести удар страны Запада, когда требуют от нас введения антироссийских санкций", - объяснил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона". Он также отметил, что введение санкций против Москвы означало бы предательство многовековой истории дружбы России и Сербии.Вулин считает, что западные государства осознают прочную связь между государствами, а потому оказывают такое давление и требуют немедленного введения рестрикций. При этом Вулин признал, что ограничения с сербской стороны никак не повлияют на российскую экономику, однако это станет поворотным моментом в развитии отношений."Это стало бы сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой", - резюмировал политик.
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сербия, санкции против рф, россия, запад
Политика, СЕРБИЯ, санкции против РФ, РОССИЯ, ЗАПАД
14:58 09.10.2024
 
Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, заявил Вулин

Вулин: Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сербия никогда не поддержит западные антироссийские санкции, несмотря на давление, подчеркнул заместитель председателя правительства страны Александр Вулин.
"Именно по психологической и этической, духовной сфере хотят нанести удар страны Запада, когда требуют от нас введения антироссийских санкций", - объяснил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона". Он также отметил, что введение санкций против Москвы означало бы предательство многовековой истории дружбы России и Сербии.
Вулин считает, что западные государства осознают прочную связь между государствами, а потому оказывают такое давление и требуют немедленного введения рестрикций. При этом Вулин признал, что ограничения с сербской стороны никак не повлияют на российскую экономику, однако это станет поворотным моментом в развитии отношений.
"Это стало бы сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой", - резюмировал политик.
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