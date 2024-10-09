https://1prime.ru/20241009/sber-852085462.html

Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн"

Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн" - 09.10.2024, ПРАЙМ

Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн"

Более 83 миллионов человек ежемесячно пользуются "Сбербанк Онлайн", из них более 6 миллионов - веб-версией, вход в которую теперь можно совершить с помощью... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T17:06+0300

2024-10-09T17:06+0300

2024-10-09T17:06+0300

экономика

россия

банки

банковские приложения

сбербанк онлайн

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 83 миллионов человек ежемесячно пользуются "Сбербанк Онлайн", из них более 6 миллионов - веб-версией, вход в которую теперь можно совершить с помощью пятизначного цифрового кода, как и в мобильное приложение, рассказала РИА Новости директор дивизиона "Сбербанк Онлайн" Ксения Баринова, слова котрой приводит пресс-служба. "Ежемесячная аудитория "Сбербанк Онлайн" сегодня - более 83 миллионов человек, из них более 6 миллионов пользуются веб-версией. Мы идём по пути сближения мобильной и веб-версии, чтобы наши клиенты при переключении между ними видели привычный интерфейс", - сообщила она. Она отметила, что в конце лета вход в веб-версию "Сбербанк Онлайн" стал проще - добавилась возможность входа с помощью пятизначного цифрового кода, как в мобильном приложении. В пресс-службе добавили, что вход по коду будет доступен только в тех браузерах, где клиент его настроит. При этом код единый: если клиент придумает новый код в одном из браузеров, то он автоматически обновится во всех других, где был настроен вход по коду. Для того, чтобы включить вход по коду, надо войти в веб-версию привычным способом, потом придумать код для повторного входа в браузере. Баринова также отметила, что в начале лета Сбербанк обновил стартовую страницу входа в веб-версию "Сбербанк Онлайн". Вместо кнопок "Изменить пароль" и "Восстановить доступ" появилась одна кнопка "Забыли логин или пароль?", которая ведёт на восстановление доступа по номеру карты или логину. Кроме того, добавили также вход по номеру карты.

https://1prime.ru/20241009/sredstva-852072534.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, банковские приложения, сбербанк онлайн