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Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн" - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн"
Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн" - 09.10.2024, ПРАЙМ
Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн"
Более 83 миллионов человек ежемесячно пользуются "Сбербанк Онлайн", из них более 6 миллионов - веб-версией, вход в которую теперь можно совершить с помощью... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:06+0300
2024-10-09T17:06+0300
экономика
россия
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сбербанк онлайн
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 83 миллионов человек ежемесячно пользуются "Сбербанк Онлайн", из них более 6 миллионов - веб-версией, вход в которую теперь можно совершить с помощью пятизначного цифрового кода, как и в мобильное приложение, рассказала РИА Новости директор дивизиона "Сбербанк Онлайн" Ксения Баринова, слова котрой приводит пресс-служба. "Ежемесячная аудитория "Сбербанк Онлайн" сегодня - более 83 миллионов человек, из них более 6 миллионов пользуются веб-версией. Мы идём по пути сближения мобильной и веб-версии, чтобы наши клиенты при переключении между ними видели привычный интерфейс", - сообщила она. Она отметила, что в конце лета вход в веб-версию "Сбербанк Онлайн" стал проще - добавилась возможность входа с помощью пятизначного цифрового кода, как в мобильном приложении. В пресс-службе добавили, что вход по коду будет доступен только в тех браузерах, где клиент его настроит. При этом код единый: если клиент придумает новый код в одном из браузеров, то он автоматически обновится во всех других, где был настроен вход по коду. Для того, чтобы включить вход по коду, надо войти в веб-версию привычным способом, потом придумать код для повторного входа в браузере. Баринова также отметила, что в начале лета Сбербанк обновил стартовую страницу входа в веб-версию "Сбербанк Онлайн". Вместо кнопок "Изменить пароль" и "Восстановить доступ" появилась одна кнопка "Забыли логин или пароль?", которая ведёт на восстановление доступа по номеру карты или логину. Кроме того, добавили также вход по номеру карты.
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россия, банки, банковские приложения, сбербанк онлайн
Экономика, РОССИЯ, Банки, банковские приложения, Сбербанк онлайн
17:06 09.10.2024
 
Названо число людей, пользующихся сервисом "Сбербанк Онлайн"

Баринова: сервисом "Сбербанк Онлайн" ежемесячно пользуются более 83 млн человек

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Более 83 миллионов человек ежемесячно пользуются "Сбербанк Онлайн", из них более 6 миллионов - веб-версией, вход в которую теперь можно совершить с помощью пятизначного цифрового кода, как и в мобильное приложение, рассказала РИА Новости директор дивизиона "Сбербанк Онлайн" Ксения Баринова, слова котрой приводит пресс-служба.
"Ежемесячная аудитория "Сбербанк Онлайн" сегодня - более 83 миллионов человек, из них более 6 миллионов пользуются веб-версией. Мы идём по пути сближения мобильной и веб-версии, чтобы наши клиенты при переключении между ними видели привычный интерфейс", - сообщила она.
Она отметила, что в конце лета вход в веб-версию "Сбербанк Онлайн" стал проще - добавилась возможность входа с помощью пятизначного цифрового кода, как в мобильном приложении.
В пресс-службе добавили, что вход по коду будет доступен только в тех браузерах, где клиент его настроит. При этом код единый: если клиент придумает новый код в одном из браузеров, то он автоматически обновится во всех других, где был настроен вход по коду. Для того, чтобы включить вход по коду, надо войти в веб-версию привычным способом, потом придумать код для повторного входа в браузере.
Баринова также отметила, что в начале лета Сбербанк обновил стартовую страницу входа в веб-версию "Сбербанк Онлайн". Вместо кнопок "Изменить пароль" и "Восстановить доступ" появилась одна кнопка "Забыли логин или пароль?", которая ведёт на восстановление доступа по номеру карты или логину. Кроме того, добавили также вход по номеру карты.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
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