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"Сбер" нарастил чистую прибыль по РСБУ
"Сбер" нарастил чистую прибыль по РСБУ - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Сбер" нарастил чистую прибыль по РСБУ
Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,19 триллиона рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:00+0300
2024-10-09T10:00+0300
2024-10-09T10:15+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,19 триллиона рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк."Чистая прибыль "Сбера" за 9 месяцев 2024 года выросла на 5,7% год к году, до 1 193,2 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,9%", - говорится в сообщении банка.Отмечается, что в сентябре Сбербанк заработал 140,6 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 8% больше, чем годом ранее, при рентабельности капитала 26,3%.Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за 9 месяцев 2024 года снизились на 9,9% год к году и составили 496,5 миллиарда рублей. В сентябре данный показатель вырос в 2,5 раза год к году, до 98 миллиардов рублей, говорится в сообщении.Количество розничных клиентов выросло с начала года на один миллион человек, до 109,5 миллиона. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, отмечается в релизе.
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россия, сбербанк, рсбу
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, РСБУ
"Сбер" нарастил чистую прибыль по РСБУ
"Сбер" за январь-сентябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,19 трлн руб
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-сентябрь 2024 года заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,19 триллиона рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк.
"Чистая прибыль "Сбера" за 9 месяцев 2024 года выросла на 5,7% год к году, до 1 193,2 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,9%", - говорится в сообщении банка.
Отмечается, что в сентябре Сбербанк заработал 140,6 миллиарда рублей чистой прибыли, что на 8% больше, чем годом ранее, при рентабельности капитала 26,3%.
Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за 9 месяцев 2024 года снизились на 9,9% год к году и составили 496,5 миллиарда рублей. В сентябре данный показатель вырос в 2,5 раза год к году, до 98 миллиардов рублей, говорится в сообщении.
Количество розничных клиентов выросло с начала года на один миллион человек, до 109,5 миллиона. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, отмечается в релизе.