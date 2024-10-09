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ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области

ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области - 09.10.2024, ПРАЙМ

ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области

В Саратовской области пресечена деятельность псевдорелигиозного украинского движения "АллатРа", передает пресс-служба областного управления ФСБ. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T14:07+0300

2024-10-09T14:07+0300

2024-10-09T14:07+0300

украина

религия

фсб

саратовская область

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САРАТОВ, 9 окт - ПРАЙМ. В Саратовской области пресечена деятельность псевдорелигиозного украинского движения "АллатРа", передает пресс-служба областного управления ФСБ. "В ходе обысков по местам сбора и жительства лидеров и активных участников ячейки изъяты печатные агитационные материалы с символикой организации, а также литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов", - следует из заявления ведомства.По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ответственным за организацию деятельности ячейки грозит до 6 лет лишения свободы. На данный момент суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде всех причастных к группировке, а также соблюдение надлежащего поведения.

https://1prime.ru/20241009/mid-852075787.html

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украина, религия, фсб, саратовская область