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ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области
ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области - 09.10.2024, ПРАЙМ
ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области
В Саратовской области пресечена деятельность псевдорелигиозного украинского движения "АллатРа", передает пресс-служба областного управления ФСБ. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T14:07+0300
2024-10-09T14:07+0300
2024-10-09T14:07+0300
украина
религия
фсб
саратовская область
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САРАТОВ, 9 окт - ПРАЙМ. В Саратовской области пресечена деятельность псевдорелигиозного украинского движения "АллатРа", передает пресс-служба областного управления ФСБ. "В ходе обысков по местам сбора и жительства лидеров и активных участников ячейки изъяты печатные агитационные материалы с символикой организации, а также литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов", - следует из заявления ведомства.По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ответственным за организацию деятельности ячейки грозит до 6 лет лишения свободы. На данный момент суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде всех причастных к группировке, а также соблюдение надлежащего поведения.
https://1prime.ru/20241009/mid-852075787.html
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украина, религия, фсб, саратовская область
УКРАИНА, религия, ФСБ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ФСБ пресекла деятельность ячейки проукраинской секты в Саратовской области
ФСБ пресекла в Саратовской области деятельность ячейки проукраинской секты "АллатРа"
САРАТОВ, 9 окт - ПРАЙМ. В Саратовской области пресечена деятельность псевдорелигиозного украинского движения "АллатРа", передает пресс-служба областного управления ФСБ.
"В ходе обысков по местам сбора и жительства лидеров и активных участников ячейки изъяты печатные агитационные материалы с символикой организации, а также литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов", - следует из заявления ведомства.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Ответственным за организацию деятельности ячейки грозит до 6 лет лишения свободы. На данный момент суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде всех причастных к группировке, а также соблюдение надлежащего поведения.
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