https://1prime.ru/20241009/shell-852077006.html

Российское подразделение Shell подало заявление о ликвидации

Российское подразделение Shell подало заявление о ликвидации - 09.10.2024, ПРАЙМ

Российское подразделение Shell подало заявление о ликвидации

Структурное подразделение британо-нидерландской энергетической корпорации Shell ООО "Шелл нефтегаз девелопмент", которое является единственным российским... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T13:07+0300

2024-10-09T13:07+0300

2024-10-09T13:10+0300

энергетика

shell

россия

нефтегазовый сектор

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Структурное подразделение британо-нидерландской энергетической корпорации Shell ООО "Шелл нефтегаз девелопмент", которое является единственным российским ответчиком по иску Генпрокуратуры РФ к Shell, приняло решение о ликвидации, следует из данных Единого государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). "Находится в стадии ликвидации", – указаны в ЕГРЮЛ сведения о состоянии юридического лица. Соответствующая запись внесена 8 октября. Срок ликвидации – 10 сентября 2025 года. Арбитражный суд Москвы 2 октября зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к нидерландским Shell Global Solutions International B.V., ShellExploration And Production Services B.V., Shell International Exploration And Production B.V., Shell Sakhalin Services B.V., Shell Sakhalin Holdings B.V., британским Shell и Shell Energy Europe Ltd и российскому ООО "Шелл нефтегаз девелопмент". Третьими лицами истец просит привлечь к делу ООО "Газпром экспорт", министерство энергетики РФ, ООО "Сахалинская энергия", бермудскую Sakhalin Energy Investment Co. Ltd и правительство Сахалинской области. Предмет и основания иска не сообщались. Shell участвовала в реализации нефтегазового проекта "Сахалин-2", в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом 2023 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере топливно-энергетического комплекса, согласно которому оператором "Сахалина-2" вместо Sakhalin Energy Investment Co. Ltd стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно), Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В итоге эта доля перешла "Газпрому", крупнейшему участнику проекта (77,5%).

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shell, россия, нефтегазовый сектор