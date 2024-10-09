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Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм"

Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм" - 09.10.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм"

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, включающий новые цели в понятие "сельский туризм". | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T11:06+0300

2024-10-09T11:06+0300

2024-10-09T11:06+0300

россия

совет федерации

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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, включающий новые цели в понятие "сельский туризм". В качестве целей сельского туризма дополнительно устанавливается "ознакомление с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, связанными с сельским хозяйством". В настоящее время сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью или участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды. Устанавливается возможность осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма не только сельскохозяйственными товаропроизводителями, но и иными лицами, оказывающими услуги в сфере туризма на сельских территориях. Также закон предусматривает исключение полномочий федерального органа власти в сфере туризма по установлению требований в отношении средств размещения в сельской местности.

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россия, совет федерации