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Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм" - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм"
Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм" - 09.10.2024, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм"
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, включающий новые цели в понятие "сельский туризм". | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T11:06+0300
2024-10-09T11:06+0300
россия
совет федерации
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, включающий новые цели в понятие "сельский туризм". В качестве целей сельского туризма дополнительно устанавливается "ознакомление с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, связанными с сельским хозяйством". В настоящее время сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью или участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды. Устанавливается возможность осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма не только сельскохозяйственными товаропроизводителями, но и иными лицами, оказывающими услуги в сфере туризма на сельских территориях. Также закон предусматривает исключение полномочий федерального органа власти в сфере туризма по установлению требований в отношении средств размещения в сельской местности.
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россия, совет федерации
РОССИЯ, Совет Федерации
11:06 09.10.2024
 
Совфед одобрил закон о расширении понятия "сельский туризм"

Совфед одобрил закон, включающий новые цели в понятие "сельский туризм"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГерб на здании Совета Федерации РФ
Герб на здании Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 9 окт – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, включающий новые цели в понятие "сельский туризм".
В качестве целей сельского туризма дополнительно устанавливается "ознакомление с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, связанными с сельским хозяйством".
В настоящее время сельский туризм – туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью или участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды.
Устанавливается возможность осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма не только сельскохозяйственными товаропроизводителями, но и иными лицами, оказывающими услуги в сфере туризма на сельских территориях. Также закон предусматривает исключение полномочий федерального органа власти в сфере туризма по установлению требований в отношении средств размещения в сельской местности.
 
РОССИЯСовет Федерации
 
 
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