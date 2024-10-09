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Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию
Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию
Власти в РФ будут вести работу над расширением спроса на отечественную продукцию. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:04+0300
2024-10-09T21:04+0300
экономика
россия
владимир путин
промышленность
господдержка
производство
спрос
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Власти в РФ будут вести работу над расширением спроса на отечественную продукцию. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. По его словам, приоритетную поддержку будут оказывать проектам по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые в стране могут и должны производить сами, обеспечивая и внутренние потребности, и потребности мирового рынка.Глава государства отметил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.Он подчеркнул, что ключевая задача при этом — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Путин также сообщил, что правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, призванными обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений. Российский лидер добавил, что в ближайшее время обсудит основные параметры нацпроектов на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.
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россия, владимир путин, промышленность, господдержка, производство, спрос
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Промышленность, господдержка, производство, спрос
21:04 09.10.2024
 
Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию

Путин: власти будут работать над расширением спроса на отечественную продукцию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Президент Владимир Путин принял участие в VII международном форуме Российская энергетическая неделя - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Власти в РФ будут вести работу над расширением спроса на отечественную продукцию. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин.
По его словам, приоритетную поддержку будут оказывать проектам по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые в стране могут и должны производить сами, обеспечивая и внутренние потребности, и потребности мирового рынка.
Глава государства отметил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.
Он подчеркнул, что ключевая задача при этом — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу.
Путин также сообщил, что правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, призванными обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений. Российский лидер добавил, что в ближайшее время обсудит основные параметры нацпроектов на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинПромышленностьгосподдержкапроизводствоспрос
 
 
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