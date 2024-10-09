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Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию

Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о работе над расширением спроса на российскую продукцию

Власти в РФ будут вести работу над расширением спроса на отечественную продукцию. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:04+0300

2024-10-09T21:04+0300

2024-10-09T21:04+0300

экономика

россия

владимир путин

промышленность

господдержка

производство

спрос

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Власти в РФ будут вести работу над расширением спроса на отечественную продукцию. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных проектов в регионах президент России Владимир Путин. По его словам, приоритетную поддержку будут оказывать проектам по выпуску качественной, высокотехнологичной продукции, в том числе за счет формирования и расширения спроса на отечественную продукцию, на те товары, которые в стране могут и должны производить сами, обеспечивая и внутренние потребности, и потребности мирового рынка.Глава государства отметил, что в стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов.Он подчеркнул, что ключевая задача при этом — расширить выпуск качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счет собственных научных и инженерных решений, укрепить собственную индустриальную базу. Путин также сообщил, что правительство РФ завершает работу над новыми нацпроектами, призванными обеспечить технологическую независимость государства в здравоохранении, сельском хозяйстве, в области транспорта, космоса и энергетики, и по целому ряду других важнейших направлений. Российский лидер добавил, что в ближайшее время обсудит основные параметры нацпроектов на заседании Совета по стратегическому развитию национальных проектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, промышленность, господдержка, производство, спрос