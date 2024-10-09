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Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России
Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России - 09.10.2024, ПРАЙМ
Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:50+0300
2024-10-09T15:50+0300
2024-10-09T15:57+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях международного газового форума в Петербурге и обсудить поставки дополнительных объемов газа в Сербию."Будет много важных встреч, но самая важная будет с Алексеем Миллером, сегодня. Потому что нам нужны на зиму дополнительные объемы газа, его не хватает. Самая главная тема - надежное снабжение сербского рынка газом… Я не могу точно назвать цифру дополнительных объемов, но я думаю, что будет в районе до 400 миллионов кубометров газа в сезон отопления, может, чуть больше", - сказал он в беседе с агентством
https://1prime.ru/20241008/gaz-852065977.html
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россия, сербия, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, поставки газа
Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России
"Србиягаз": дополнительные поставки газа из РФ могут составить 400 млн кубов
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях международного газового форума в Петербурге и обсудить поставки дополнительных объемов газа в Сербию.
"Будет много важных встреч, но самая важная будет с Алексеем Миллером, сегодня. Потому что нам нужны на зиму дополнительные объемы газа, его не хватает. Самая главная тема - надежное снабжение сербского рынка газом… Я не могу точно назвать цифру дополнительных объемов, но я думаю, что будет в районе до 400 миллионов кубометров газа в сезон отопления, может, чуть больше", - сказал он в беседе с агентством
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