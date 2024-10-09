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Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России
Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России - 09.10.2024, ПРАЙМ
Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России
Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T15:50+0300
2024-10-09T15:57+0300
энергетика
россия
сербия
поставки газа
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях международного газового форума в Петербурге и обсудить поставки дополнительных объемов газа в Сербию."Будет много важных встреч, но самая важная будет с Алексеем Миллером, сегодня. Потому что нам нужны на зиму дополнительные объемы газа, его не хватает. Самая главная тема - надежное снабжение сербского рынка газом… Я не могу точно назвать цифру дополнительных объемов, но я думаю, что будет в районе до 400 миллионов кубометров газа в сезон отопления, может, чуть больше", - сказал он в беседе с агентством
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россия, сербия, поставки газа
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, поставки газа
15:50 09.10.2024 (обновлено: 15:57 09.10.2024)
 
Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России

"Србиягаз": дополнительные поставки газа из РФ могут составить 400 млн кубов

© fotolia.com / masa1986%Газовая горелка
%Газовая горелка - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© fotolia.com / masa1986
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях международного газового форума в Петербурге и обсудить поставки дополнительных объемов газа в Сербию.
"Будет много важных встреч, но самая важная будет с Алексеем Миллером, сегодня. Потому что нам нужны на зиму дополнительные объемы газа, его не хватает. Самая главная тема - надежное снабжение сербского рынка газом… Я не могу точно назвать цифру дополнительных объемов, но я думаю, что будет в районе до 400 миллионов кубометров газа в сезон отопления, может, чуть больше", - сказал он в беседе с агентством
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 08.10.2024
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