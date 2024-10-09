https://1prime.ru/20241009/srbiyagaz-852083028.html

Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России

Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России - 09.10.2024, ПРАЙМ

Глава "Србиягаз" рассказал о дополнительных поставках газа из России

Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T15:50+0300

2024-10-09T15:50+0300

2024-10-09T15:57+0300

энергетика

россия

сербия

поставки газа

https://cdnn.1prime.ru/img/76229/36/762293694_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1e0cbda78b009608d3924b1dc0ba96b0.jpg

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович заявил РИА Новости, что намерен встретиться в среду с главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях международного газового форума в Петербурге и обсудить поставки дополнительных объемов газа в Сербию."Будет много важных встреч, но самая важная будет с Алексеем Миллером, сегодня. Потому что нам нужны на зиму дополнительные объемы газа, его не хватает. Самая главная тема - надежное снабжение сербского рынка газом… Я не могу точно назвать цифру дополнительных объемов, но я думаю, что будет в районе до 400 миллионов кубометров газа в сезон отопления, может, чуть больше", - сказал он в беседе с агентством

https://1prime.ru/20241008/gaz-852065977.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сербия, поставки газа