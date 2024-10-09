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В "Сбере" оценили рост объема средств населения и юрлиц

В "Сбере" оценили рост объема средств населения и юрлиц - 09.10.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" оценили рост объема средств населения и юрлиц

Объем средств физических лиц в Сбербанке за сентябрь увеличился на 1,6%, а юрлиц - на 2%, говорится в отчетности банка по РСБУ. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:08+0300

2024-10-09T10:08+0300

2024-10-09T10:13+0300

экономика

сбербанк

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Объем средств физических лиц в Сбербанке за сентябрь увеличился на 1,6%, а юрлиц - на 2%, говорится в отчетности банка по РСБУ."Средства физических лиц превысили 26,1 триллиона рубля. В сентябре прирост средств частных клиентов ускорился до 1,6% за месяц (+1,3% без учета валютной переоценки) на фоне улучшений условий по вкладам... Средства юридических лиц составили 12,4 триллиона рубля и выросли на 2% за месяц (0,7% без учета валютной переоценки)", - сказано в сообщении.При этом с начала года объем средств физлиц в банке вырос на 15,4%, а юрлиц - на 13,6%.

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сбербанк