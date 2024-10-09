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Путин назвал производство ткани перспективным направлением - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин назвал производство ткани перспективным направлением
Путин назвал производство ткани перспективным направлением - 09.10.2024, ПРАЙМ
Путин назвал производство ткани перспективным направлением
Производство ткани в России является перспективным направлением, в последние десятилетия качественных тканей в стране не хватало. Об этом заявил в ходе запуска... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T21:28+0300
2024-10-09T21:28+0300
экономика
россия
владимир путин
промышленность
текстильная продукция
ткань
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Производство ткани в России является перспективным направлением, в последние десятилетия качественных тканей в стране не хватало. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных объектов в регионах президент России Владимир Путин.По его словам, совершенно точно, что в стране всегда не хватало в последние десятилетия качественных тканей. "Это работа на таком важном, перспективном направлении", — сказал глава государства. Говоря о сфере производства тканей, российский лидер отметил, что в стране есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.
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россия, владимир путин, промышленность, текстильная продукция, ткань
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Промышленность, текстильная продукция, Ткань
21:28 09.10.2024
 
Путин назвал производство ткани перспективным направлением

Путин: производство ткани является перспективным направлением, такого не хватало

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Производство ткани в России является перспективным направлением, в последние десятилетия качественных тканей в стране не хватало. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных объектов в регионах президент России Владимир Путин.
По его словам, совершенно точно, что в стране всегда не хватало в последние десятилетия качественных тканей.
"Это работа на таком важном, перспективном направлении", — сказал глава государства.
Говоря о сфере производства тканей, российский лидер отметил, что в стране есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.
Встреча глав государств-участников СНГ - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
Путин призвал удержать темпы роста в промпроизводстве
21:21
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинПромышленностьтекстильная продукцияТкань
 
 
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