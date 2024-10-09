https://1prime.ru/20241009/tkan-852092145.html

Путин назвал производство ткани перспективным направлением

Путин назвал производство ткани перспективным направлением - 09.10.2024, ПРАЙМ

Путин назвал производство ткани перспективным направлением

Производство ткани в России является перспективным направлением, в последние десятилетия качественных тканей в стране не хватало. Об этом заявил в ходе запуска... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T21:28+0300

2024-10-09T21:28+0300

2024-10-09T21:28+0300

экономика

россия

владимир путин

промышленность

текстильная продукция

ткань

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Производство ткани в России является перспективным направлением, в последние десятилетия качественных тканей в стране не хватало. Об этом заявил в ходе запуска новых промышленных объектов в регионах президент России Владимир Путин.По его словам, совершенно точно, что в стране всегда не хватало в последние десятилетия качественных тканей. "Это работа на таком важном, перспективном направлении", — сказал глава государства. Говоря о сфере производства тканей, российский лидер отметил, что в стране есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.

https://1prime.ru/20241009/putin-852091992.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, промышленность, текстильная продукция, ткань