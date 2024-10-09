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Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента - 09.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,42%, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:02+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,42%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,42%, до 2 748,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,67%, до 926,06 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,27%, до 893,19 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи снизился в среду на 1,42%
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,42%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,42%, до 2 748,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,67%, до 926,06 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,27%, до 893,19 пункта.
Цены на нефть снижаются после выхода данных о ее запасах в США