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Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента

Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента - 09.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,42 процента

Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,42%, следует из данных Московской биржи. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:02+0300

2024-10-09T19:02+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,42%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,42%, до 2 748,81 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,67%, до 926,06 пункта, долларовый индекс РТС – на 2,27%, до 893,19 пункта.

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