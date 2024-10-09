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Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза - 09.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241009/tovarooborot-852090329.html
Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза
Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза - 09.10.2024, ПРАЙМ
Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза
Товарооборот между Россией и Аргентиной за два года снизился в два раза, такая тенденция сохраняется, заявил торговый представитель РФ в Буэнос-Айресе Виталий... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:41+0300
2024-10-09T19:41+0300
экономика
россия
аргентина
товарооборот
международная торговля
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Аргентиной за два года снизился в два раза, такая тенденция сохраняется, заявил торговый представитель РФ в Буэнос-Айресе Виталий Кондратенко. "Товарооборот по сравнению с 2021 годом в 2023 году упал более чем в два раза. В 2021 году (товарооборот - ред.) был более миллиарда долларов, в 2023 году - менее 600 миллионов долларов. Тенденция на снижение нашего товарооборота, к сожалению, продолжается", - сказал он в ходе своего выступления на газовом форуме. При этом, по словам Кондратенко, интерес Аргентины к сотрудничеству с Россией остается, особенно на уровне провинций и отдельных представителей бизнеса. "Поэтому, если мы будем говорить о сотрудничестве в сфере лития, это должно происходить по большей части без участия аргентинского государства и между представителями частных компаний", - добавил он. XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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россия, аргентина, товарооборот, международная торговля
Экономика, РОССИЯ, АРГЕНТИНА, товарооборот, международная торговля
19:41 09.10.2024
 
Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза

Кондратенко: товарооборот между РФ и Аргентиной упал за два года в два раза

© fotolia.com / Nicolas KoppФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© fotolia.com / Nicolas Kopp
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Аргентиной за два года снизился в два раза, такая тенденция сохраняется, заявил торговый представитель РФ в Буэнос-Айресе Виталий Кондратенко.
"Товарооборот по сравнению с 2021 годом в 2023 году упал более чем в два раза. В 2021 году (товарооборот - ред.) был более миллиарда долларов, в 2023 году - менее 600 миллионов долларов. Тенденция на снижение нашего товарооборота, к сожалению, продолжается", - сказал он в ходе своего выступления на газовом форуме.
При этом, по словам Кондратенко, интерес Аргентины к сотрудничеству с Россией остается, особенно на уровне провинций и отдельных представителей бизнеса.
"Поэтому, если мы будем говорить о сотрудничестве в сфере лития, это должно происходить по большей части без участия аргентинского государства и между представителями частных компаний", - добавил он.
XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.
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ЭкономикаРОССИЯАРГЕНТИНАтоварооборотмеждународная торговля
 
 
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