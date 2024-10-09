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Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза

Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза - 09.10.2024, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и Аргентиной снизился за два года в два раза

Товарооборот между Россией и Аргентиной за два года снизился в два раза, такая тенденция сохраняется, заявил торговый представитель РФ в Буэнос-Айресе Виталий... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:41+0300

2024-10-09T19:41+0300

2024-10-09T19:41+0300

экономика

россия

аргентина

товарооборот

международная торговля

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Аргентиной за два года снизился в два раза, такая тенденция сохраняется, заявил торговый представитель РФ в Буэнос-Айресе Виталий Кондратенко. "Товарооборот по сравнению с 2021 годом в 2023 году упал более чем в два раза. В 2021 году (товарооборот - ред.) был более миллиарда долларов, в 2023 году - менее 600 миллионов долларов. Тенденция на снижение нашего товарооборота, к сожалению, продолжается", - сказал он в ходе своего выступления на газовом форуме. При этом, по словам Кондратенко, интерес Аргентины к сотрудничеству с Россией остается, особенно на уровне провинций и отдельных представителей бизнеса. "Поэтому, если мы будем говорить о сотрудничестве в сфере лития, это должно происходить по большей части без участия аргентинского государства и между представителями частных компаний", - добавил он. XIII Петербургский международный газовый форум проходит с 8 по 11 октября в Санкт-Петербурге.

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аргентина

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россия, аргентина, товарооборот, международная торговля