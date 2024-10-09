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На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США

На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США - 09.10.2024, ПРАЙМ

На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США

В случае, если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Вашингтон откажется от помощи Киеву и увеличит поддержку | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T10:00+0300

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политика

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В случае, если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Вашингтон откажется от помощи Киеву и увеличит поддержку Тель-Авива, считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Об этом он рассказал в интервью политологу Вадиму Карасеву.Шевченко подчеркнул, что именно кандидат от республиканцев увеличит поддержку Израиля. Однако для этого ему придется пожертвовать помощью Украине. "Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все", — объяснил эксперт.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы Белого дома будут бороться два кандидата от Демократической и Республиканской партий - Камала Харрис и Дональд Трамп соответственно.

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сша, выборы в сша, дональд трамп, украина, израиль