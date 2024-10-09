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На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США
На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США - 09.10.2024, ПРАЙМ
На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США
В случае, если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Вашингтон откажется от помощи Киеву и увеличит поддержку | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T10:00+0300
2024-10-09T10:00+0300
2024-10-09T10:00+0300
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В случае, если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Вашингтон откажется от помощи Киеву и увеличит поддержку Тель-Авива, считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Об этом он рассказал в интервью политологу Вадиму Карасеву.Шевченко подчеркнул, что именно кандидат от республиканцев увеличит поддержку Израиля. Однако для этого ему придется пожертвовать помощью Украине. "Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все", — объяснил эксперт.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы Белого дома будут бороться два кандидата от Демократической и Республиканской партий - Камала Харрис и Дональд Трамп соответственно.
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сша, выборы в сша, дональд трамп, украина, израиль
Политика, США, выборы в США, Дональд Трамп, УКРАИНА, ИЗРАИЛЬ
На Украине предупредили о последствиях победы Трампа на выборах в США
Депутат Рады Шевченко: Трамп разменяет Украину на Израиль
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. В случае, если на президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Вашингтон откажется от помощи Киеву и увеличит поддержку Тель-Авива, считает депутат Верховной рады Евгений Шевченко. Об этом он рассказал в интервью политологу Вадиму Карасеву.
Шевченко подчеркнул, что именно кандидат от республиканцев увеличит поддержку Израиля. Однако для этого ему придется пожертвовать помощью Украине. "Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все", — объяснил эксперт.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. За пост главы Белого дома будут бороться два кандидата от Демократической и Республиканской партий - Камала Харрис и Дональд Трамп соответственно.
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