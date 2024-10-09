https://1prime.ru/20241009/tsb-852084524.html

ЦБ предложил обсудить удаленную идентификацию клиентов финорганизаций

ЦБ предложил обсудить удаленную идентификацию клиентов финорганизаций - 09.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил обсудить удаленную идентификацию клиентов финорганизаций

ЦБ РФ предлагает заинтересованным участникам финансового рынка, физическим и юридическим лицам, а также представителям органов госвласти обсудить перспективы... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T16:38+0300

2024-10-09T16:38+0300

2024-10-09T16:38+0300

банк россии

финансовые организации

финансовые услуги

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает заинтересованным участникам финансового рынка, физическим и юридическим лицам, а также представителям органов госвласти обсудить перспективы развития удаленной идентификации клиентов финансовых организаций, представленные в докладе для общественных консультаций, следует из сообщения регулятора. "Цифровизация финансовой сферы, развитие дистанционных каналов обслуживания создали запрос на удаленную идентификацию клиентов финансовых организаций. Банк России предлагает обсудить направления дальнейшего развития этого института, необходимость внедрения новых механизмов и технологических решений, а также возможные риски и способы их минимизации", - сообщает ЦБ. Регулятор отмечает, что, например, несмотря на активное применение новых технологий, в том числе аудио- и видеосвязи, личное присутствие клиента до сих пор требуется при открытии счета в банке. И подчеркивает, что это связано, в частности, с угрозами в сфере информационной безопасности, включая подмену личности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. "Банк России и Росфинмониторинг планируют разработать специальное регулирование, которое позволит банкам идентифицировать клиентов по видеосвязи, но такая возможность, как предполагается в докладе, будет предоставлена только в рамках экспериментального правового режима", - говорится в сообщении. Отдельное внимание в докладе уделяется проблеме идентификации, которую проводят банковские платежные агенты (БПА), обращает внимание ЦБ. В частности, Банк России отмечает в докладе, что такие платежные агенты допускают случаи незаконного использования персональных данных физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков, и указывает, что считает целесообразным пересмотреть подход к регулированию деятельности БПА в части установления запрета на привлечение их для проведения идентификации. При этом предполагается сохранить возможность поручения кредитными организациями проведения идентификации иным субъектам, не являющимся банковскими платежными агентами (организациям федеральной почтовой связи, операторам связи, удостоверяющим центрам), а также платежным агрегаторам.

https://1prime.ru/20241008/tsb-852065699.html

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финансовые организации, финансовые услуги