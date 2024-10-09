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ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях

ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях - 09.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях

Годовой прирост портфеля рублевых средств физлиц в банках в РФ к началу сентября ускорился до 30,8%, сохраняясь около максимумов за последние более 10 лет,... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T19:38+0300

2024-10-09T19:38+0300

2024-10-09T19:38+0300

банк россии

россия

физлица

банковские депозиты

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Годовой прирост портфеля рублевых средств физлиц в банках в РФ к началу сентября ускорился до 30,8%, сохраняясь около максимумов за последние более 10 лет, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Сохраняющийся рост депозитных ставок продолжил оказывать поддержку сберегательной активности населения в августе. В последний летний месяц динамика портфеля рублевых средств физических лиц в банках почти полностью определялась ростом срочных вкладов при сокращении остатков на текущих счетах, и к началу сентября его годовой прирост ускорился до 30,8%, сохраняясь вблизи максимумов за последние более чем 10 лет", - говорится в обзоре. Хотя неизменным остается определяющий вклад краткосрочного сегмента в годовую динамику совокупного депозитного портфеля, второй месяц подряд наблюдается заметный рост остатков на долгосрочных вкладах, вероятно, связанный с более выраженным повышением банками ставок по ним, отмечает ЦБ. Регулятор указывает, что значительно возросшая за лето доходность депозитов в рублях могла побудить население разместить в них и часть своих валютных сбережений. "В августе произошло заметное сокращение средств на валютных счетах. Тем не менее в условиях ослабления рубля валютизация портфеля розничных депозитов немного возросла ‒ до 7,5% после 7,3% в июле", - говорится в материале.

https://1prime.ru/20241008/fondirovanie-852060693.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, физлица, банковские депозиты