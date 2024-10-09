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ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях - 09.10.2024, ПРАЙМ
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ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях
ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях - 09.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях
Годовой прирост портфеля рублевых средств физлиц в банках в РФ к началу сентября ускорился до 30,8%, сохраняясь около максимумов за последние более 10 лет,... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T19:38+0300
2024-10-09T19:38+0300
банк россии
россия
физлица
банковские депозиты
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Годовой прирост портфеля рублевых средств физлиц в банках в РФ к началу сентября ускорился до 30,8%, сохраняясь около максимумов за последние более 10 лет, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Сохраняющийся рост депозитных ставок продолжил оказывать поддержку сберегательной активности населения в августе. В последний летний месяц динамика портфеля рублевых средств физических лиц в банках почти полностью определялась ростом срочных вкладов при сокращении остатков на текущих счетах, и к началу сентября его годовой прирост ускорился до 30,8%, сохраняясь вблизи максимумов за последние более чем 10 лет", - говорится в обзоре. Хотя неизменным остается определяющий вклад краткосрочного сегмента в годовую динамику совокупного депозитного портфеля, второй месяц подряд наблюдается заметный рост остатков на долгосрочных вкладах, вероятно, связанный с более выраженным повышением банками ставок по ним, отмечает ЦБ. Регулятор указывает, что значительно возросшая за лето доходность депозитов в рублях могла побудить население разместить в них и часть своих валютных сбережений. "В августе произошло заметное сокращение средств на валютных счетах. Тем не менее в условиях ослабления рубля валютизация портфеля розничных депозитов немного возросла ‒ до 7,5% после 7,3% в июле", - говорится в материале.
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россия, физлица, банковские депозиты
Банк России, РОССИЯ, физлица, банковские депозиты
19:38 09.10.2024
 
ЦБ зафиксировал ускорение прироста портфеля депозитов физлиц в рублях

ЦБ: прирост портфеля депозитов физлиц в рублях к началу сентября достиг 30,8%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Годовой прирост портфеля рублевых средств физлиц в банках в РФ к началу сентября ускорился до 30,8%, сохраняясь около максимумов за последние более 10 лет, говорится в подготовленном ЦБ РФ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"Сохраняющийся рост депозитных ставок продолжил оказывать поддержку сберегательной активности населения в августе. В последний летний месяц динамика портфеля рублевых средств физических лиц в банках почти полностью определялась ростом срочных вкладов при сокращении остатков на текущих счетах, и к началу сентября его годовой прирост ускорился до 30,8%, сохраняясь вблизи максимумов за последние более чем 10 лет", - говорится в обзоре.
Хотя неизменным остается определяющий вклад краткосрочного сегмента в годовую динамику совокупного депозитного портфеля, второй месяц подряд наблюдается заметный рост остатков на долгосрочных вкладах, вероятно, связанный с более выраженным повышением банками ставок по ним, отмечает ЦБ.
Регулятор указывает, что значительно возросшая за лето доходность депозитов в рублях могла побудить население разместить в них и часть своих валютных сбережений.
"В августе произошло заметное сокращение средств на валютных счетах. Тем не менее в условиях ослабления рубля валютизация портфеля розничных депозитов немного возросла ‒ до 7,5% после 7,3% в июле", - говорится в материале.
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