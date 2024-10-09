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Эксперт заявил о высокой сконцентрированности российского рынка ЦФА

Эксперт заявил о высокой сконцентрированности российского рынка ЦФА - 09.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт заявил о высокой сконцентрированности российского рынка ЦФА

Российский рынок ЦФА высококонцентрирован по эмитентам: примерно 71,5% совокупного объема выпусков приходится на трех крупнейших игроков, оценил генеральный... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T18:54+0300

2024-10-09T18:54+0300

2024-10-09T18:55+0300

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россия

цфа

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Российский рынок ЦФА высококонцентрирован по эмитентам: примерно 71,5% совокупного объема выпусков приходится на трех крупнейших игроков, оценил генеральный директор АКРА Владимир Гусаков. "Сейчас превалируют простые денежные требования: аналоги простых облигаций или даже депозитов, где кредитное качество инструмента определяется кредитоспособностью эмитента. При этом фиксируется высокая концентрация по эмитентам, примерно 71,5% совокупного объема выпусков приходится на трех крупнейших эмитентов (ВТБ – 27,7%, Альфа-банк - 27% и Сбербанк – 16,9%)", - сказал он в ходе научно-практической конференции "Цифровые валюты и активы: проблемы и перспективы". По итогам 2023 года на рынке действовало 10 операторов информационных систем (ОИС), после включения в реестр Т-Банка в 2024 году их уже стало 11, отметил глава АКРА. В текущем году количество выпусков ЦФА превышает 320, а общий объем достигает 290 миллиардов рублей, добавляет он. "Используется преимущественно краткосрочное финансирование: менее 4-5% приходится на инструменты сроком обращения более года", - объяснил Гусаков. Помимо основного "облигационно-депозитного" типа ЦФА, появляются иные типы. "Это "токенизированные металлы", которых в 2024 году было выпущено 20 выпусков, ЦФА, привязанные к небиржевым торгам, ЦФА на доход от коммерческой деятельности и ЦФА на требования к третьим лицам", - резюмировал он. ЦФА - это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права по денежным требованиям, эмиссионным ценным бумагам и участию в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям. АКРА стало первым из российских рейтинговых агентств, которое утвердило методологию присвоения кредитных рейтингов ЦФА в сентябре 2023 года. С момента утверждения методологии АКРА присвоило 3 кредитных рейтинга выпускам ЦФА общим объемом 2,05 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цфа