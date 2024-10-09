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Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран
Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран - 09.10.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран
Минсельхоз РФ не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут. | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T11:38+0300
2024-10-09T11:38+0300
экономика
россия
минсельхоз
цветы
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут. "С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически, такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. У нас порядка 19% поставок цветов приходилось именно из недружественных стран. Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим", - сказала Лут. Правительство РФ летом повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Новые пошлины действуют до конца года.
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россия, минсельхоз, цветы
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, цветы
11:38 09.10.2024
 
Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран

Лут: Минсельхоз не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУпаковка и сортировка тюльпанов
Упаковка и сортировка тюльпанов - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут.
"С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически, такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. У нас порядка 19% поставок цветов приходилось именно из недружественных стран. Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим", - сказала Лут.
Правительство РФ летом повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Новые пошлины действуют до конца года.
 
ЭкономикаРОССИЯМинсельхозцветы
 
 
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