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Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран

Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран - 09.10.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз допустил повышение пошлины на цветы из недружественных стран

Минсельхоз РФ не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут. | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T11:38+0300

2024-10-09T11:38+0300

2024-10-09T11:38+0300

экономика

россия

минсельхоз

цветы

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не исключает повышения пошлины на цветы из недружественных стран, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава ведомства Оксана Лут. "С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически, такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. У нас порядка 19% поставок цветов приходилось именно из недружественных стран. Поэтому сейчас мы ввели ограничение. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить, увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим", - сказала Лут. Правительство РФ летом повысило ставку пошлины на импорт срезанных цветов из недружественных стран до 20% от таможенной стоимости с 5%, но не менее 0,3 евро за 1 килограмм. Новые пошлины действуют до конца года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минсельхоз, цветы