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Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть - 09.10.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть - 09.10.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть
Россия в сентябре нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть в годовом выражении - до 355 миллионов долларов, следует из анализа данных бразильской... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T17:03+0300
2024-10-09T17:03+0300
экономика
россия
бразилия
удобрения
экспорт
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть в годовом выражении - до 355 миллионов долларов, следует из анализа данных бразильской статслужбы, проведенного РИА Новости. В этом году экспорт был больше в стоимостном выражении только в июле, когда Бразилия закупила удобрений на 362 миллиона долларов. В физическом выражении экспорт в прошлом месяце увеличился на 21% - до 1,031 миллиона тонн. Последние пять месяцев объем поставок стабильно превышает 1 миллион тонн. Китай, второй из основных поставщиков удобрений в Бразилию, в первый месяц осени нарастил их продажи в 1,5 раза - до 286 миллионов долларов. Экспорт Марокко остался на уровне 125 миллионов долларов. Сильнее других поставки нарастили США - сразу в 14 раз, до 109 миллионов долларов. А вот Канада, замыкающая пятерку главных поставщиков, наоборот, снизила экспорт на четверть - до 107 миллионов долларов. В целом Бразилия, сталкивающаяся с неблагоприятными погодными условиями, продолжает наращивать ввоз удобрений - в сентябре было импортировано 4,7 миллиона тонн на 1,5 миллиарда долларов. Это на 22% больше показателя годичной давности в денежном выражении и на 18% - в физическом.
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россия, бразилия, удобрения, экспорт
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, удобрения, экспорт
17:03 09.10.2024
 
Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть

РИА Новости: Россия в сентябре нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть в годовом выражении - до 355 миллионов долларов, следует из анализа данных бразильской статслужбы, проведенного РИА Новости.
В этом году экспорт был больше в стоимостном выражении только в июле, когда Бразилия закупила удобрений на 362 миллиона долларов.
В физическом выражении экспорт в прошлом месяце увеличился на 21% - до 1,031 миллиона тонн. Последние пять месяцев объем поставок стабильно превышает 1 миллион тонн.
Китай, второй из основных поставщиков удобрений в Бразилию, в первый месяц осени нарастил их продажи в 1,5 раза - до 286 миллионов долларов. Экспорт Марокко остался на уровне 125 миллионов долларов. Сильнее других поставки нарастили США - сразу в 14 раз, до 109 миллионов долларов. А вот Канада, замыкающая пятерку главных поставщиков, наоборот, снизила экспорт на четверть - до 107 миллионов долларов.
В целом Бразилия, сталкивающаяся с неблагоприятными погодными условиями, продолжает наращивать ввоз удобрений - в сентябре было импортировано 4,7 миллиона тонн на 1,5 миллиарда долларов. Это на 22% больше показателя годичной давности в денежном выражении и на 18% - в физическом.
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