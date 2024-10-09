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Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть

Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть - 09.10.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть

Россия в сентябре нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть в годовом выражении - до 355 миллионов долларов, следует из анализа данных бразильской... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T17:03+0300

2024-10-09T17:03+0300

2024-10-09T17:03+0300

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре нарастила поставки удобрений в Бразилию на треть в годовом выражении - до 355 миллионов долларов, следует из анализа данных бразильской статслужбы, проведенного РИА Новости. В этом году экспорт был больше в стоимостном выражении только в июле, когда Бразилия закупила удобрений на 362 миллиона долларов. В физическом выражении экспорт в прошлом месяце увеличился на 21% - до 1,031 миллиона тонн. Последние пять месяцев объем поставок стабильно превышает 1 миллион тонн. Китай, второй из основных поставщиков удобрений в Бразилию, в первый месяц осени нарастил их продажи в 1,5 раза - до 286 миллионов долларов. Экспорт Марокко остался на уровне 125 миллионов долларов. Сильнее других поставки нарастили США - сразу в 14 раз, до 109 миллионов долларов. А вот Канада, замыкающая пятерку главных поставщиков, наоборот, снизила экспорт на четверть - до 107 миллионов долларов. В целом Бразилия, сталкивающаяся с неблагоприятными погодными условиями, продолжает наращивать ввоз удобрений - в сентябре было импортировано 4,7 миллиона тонн на 1,5 миллиарда долларов. Это на 22% больше показателя годичной давности в денежном выражении и на 18% - в физическом.

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россия, бразилия, удобрения, экспорт