https://1prime.ru/20241009/ukraina-852076196.html

"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине

"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине

Отмена второго саммита по Украине в ноябре связана с попыткой президента Зеленского избежать неловкой ситуации. Такое мнение выразил депутат Государственной... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T12:19+0300

2024-10-09T12:19+0300

2024-10-09T12:19+0300

политика

россия

госдума

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отмена второго саммита по Украине в ноябре связана с попыткой президента Зеленского избежать неловкой ситуации. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Пока не поздно, Зеленский старается избежать позора, спешно отменяя так называемый ими второй саммит мира, а на практике заведомо неудачную инициативу. Киев не находится в позиции силы, чтобы диктовать свои условия, поэтому остается отменять сомнительный саммит под предлогом подготовки нового", - рассказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Белик также отметил, что главе киевского режима "нечем козырять", поэтому пришлось принять решение об отмене. Депутат заключил, что заявленные амбициозные планы Зеленского разбились о реальность ситуации.Первая конференция по Украине прошла в июне в Швейцарии, однако Кремль в свою очередь заявил, что урегулирование конфликта без участия России не имеет смысла.

https://1prime.ru/20241009/zelenskiy-852073129.html

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россия, госдума, владимир зеленский