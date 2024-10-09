https://1prime.ru/20241009/ukraina-852076196.html
"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине
"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине - 09.10.2024, ПРАЙМ
"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине
Отмена второго саммита по Украине в ноябре связана с попыткой президента Зеленского избежать неловкой ситуации. Такое мнение выразил депутат Государственной... | 09.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-09T12:19+0300
2024-10-09T12:19+0300
2024-10-09T12:19+0300
политика
россия
госдума
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отмена второго саммита по Украине в ноябре связана с попыткой президента Зеленского избежать неловкой ситуации. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик."Пока не поздно, Зеленский старается избежать позора, спешно отменяя так называемый ими второй саммит мира, а на практике заведомо неудачную инициативу. Киев не находится в позиции силы, чтобы диктовать свои условия, поэтому остается отменять сомнительный саммит под предлогом подготовки нового", - рассказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.Белик также отметил, что главе киевского режима "нечем козырять", поэтому пришлось принять решение об отмене. Депутат заключил, что заявленные амбициозные планы Зеленского разбились о реальность ситуации.Первая конференция по Украине прошла в июне в Швейцарии, однако Кремль в свою очередь заявил, что урегулирование конфликта без участия России не имеет смысла.
https://1prime.ru/20241009/zelenskiy-852073129.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Госдума, Владимир Зеленский
"Козырять нечем". В ГД прокомментировали отмену второго саммита по Украине
Депутат Белик назвал отмену Украиной второго саммита желанием избежать позора
МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Отмена второго саммита по Украине в ноябре связана с попыткой президента Зеленского избежать неловкой ситуации. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик.
"Пока не поздно, Зеленский старается избежать позора, спешно отменяя так называемый ими второй саммит мира, а на практике заведомо неудачную инициативу. Киев не находится в позиции силы, чтобы диктовать свои условия, поэтому остается отменять сомнительный саммит под предлогом подготовки нового", - рассказал парламентарий в беседе с агентством РИА Новости.
Белик также отметил, что главе киевского режима "нечем козырять", поэтому пришлось принять решение об отмене. Депутат заключил, что заявленные амбициозные планы Зеленского разбились о реальность ситуации.
Первая конференция по Украине прошла в июне в Швейцарии, однако Кремль в свою очередь заявил, что урегулирование конфликта без участия России не имеет смысла.
В США раскрыли причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине