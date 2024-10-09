https://1prime.ru/20241009/ukraina-852091021.html

"Наступают кранты": в Киеве раскрыли тревожные новости о положении Украины

"Наступают кранты": в Киеве раскрыли тревожные новости о положении Украины - 09.10.2024, ПРАЙМ

"Наступают кранты": в Киеве раскрыли тревожные новости о положении Украины

Вашингтон более не станет заниматься решением украинской проблемы, все его внимание переключится на Ближний Восток. Такое мнение выразил экс-советник Леонида... | 09.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-09T23:58+0300

2024-10-09T23:58+0300

2024-10-09T23:58+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

ближний восток

иран

израиль

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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Вашингтон более не станет заниматься решением украинской проблемы, все его внимание переключится на Ближний Восток. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.По его словам, США занимаются теперь только Израилем, Ираном, Ливаном и Ближним Востоком, а вопрос Украины их уже не интересует.Соскин полагает, что на фоне переориентации США на ближневосточный конфликт Украине не предоставят разрешение наносить удары дальнобойным оружием западного производства вглубь российской территории."Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты", — сказал эксперт.Он также отметил, что уменьшение внимания со стороны Запада к киевскому режиму приведет к утрате поддержки, еще оставшейся у части населения Украины.Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал эскалацию ближневосточного конфликта проблемой для Киева, перетягивающей на себя ключевое внимание западных партнеров и их поддержку.Израиль начал с 1 октября наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает наносить воздушные удары по соседней стране, при которых погибли уже более двух тысяч человек, в том числе и лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Иран 1 октября второй раз в истории нанес по территории Израиля массированный ракетный удар, назвав его актом самообороны. По данным израильской армии, были выпущены примерно 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить.

https://1prime.ru/20241009/gegemoniya-852076730.html

украина

запад

ближний восток

иран

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украина, владимир зеленский, запад, ближний восток, иран, израиль